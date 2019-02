Salinger, a Zabhegyező szerzőjének eddig ismeretlen műveit ismerhetjük meg

Olyasvalakiről beszélünk, aki 50 éven át írt, anélkül, hogy bármit megjelentetett volna, tehát rengeteg anyagról van szó. Szó nincs vonakodásról vagy óvatoskodásról. Amint kész leszünk, megosztjuk a műveit a nyilvánossággal"

J. D. Salinger, a kultuszregénnyé vált Zabhegyező szerzőjének eddig ismeretlen műveit ki fogják adni - jelentette be a szerző fia pénteken New Yorkban.Miután egyetlen eddig megjelent regényét 1951-ben kiadták, csak novellái jelentek meg, de nem hagyta abba az írást - tudatta Matt Salinger.Arra a kérdésre, hogy eddig miért nem adták ki apja műveit, azt válaszolta, hogy azért, mert egyelőre nincs kiadásra kész állapotban az anyag."Azt akarta, hogy összerendezzem, és miután gigászi feladatról van szó, ő is tudta, hogy ehhez sok időre lesz szükség" - magyarázta az író 58 éves fia.- fejtette ki Matt Salinger, hozzátéve, hogy ez várhatóan csak évek múlva lesz lehetséges.Jerome David Salinger 100 évvel ezelőtt született New Yorkban, és 2010-ben halt meg New Hampshire-ben.