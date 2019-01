Terence Hillnek jó oka volt rá hogy keresztül-kasul száguldozzon Budapesten - Videó

Kép forrása: hu.buggyauction.com

Két éve találtak rá Verona mellett egy kis faluban az egyetlen olyan Dune Buggy gépkocsira, amilyen a Különben dühbe jövünk című filmben is szerepelt és a film végén összetörtek.A jellegzetes, sárga tetejű kis piros autó az utóbbi két évben jelentős felújításon esett át, és most úgy döntöttek, hogy a kocsit árverésre bocsátják, és az ebből származó összeggel a Heim Pál Gyermekkórház eszközparkjának bővítését segítik. jótékonysági akcióhoz októberben reklámot is forgattak Budapesten, amelyben maga Terence Hill is szerepet vállalt.A napokban tették közzé az elkészült videót, melyben a kis Buggy átszeli a fővárost, az Andrássy utat, a hidakat, közben pedig mindenki rácsodálkozik az autóra, még Nagy Ervin is:A rövid, csattanós befejezésű reklámban a színész tesz egy kört Budapesten, és természetesen közben felcsendül a Különben dühbe jövünk jól ismert betétdala. Hill szavait, ahogyan azt a filmekből már megszokhattuk, ezúttal is Újréti László tolmácsolja a nézőknek: a színész azt ígéri, hogy saját maga adja az aukció nyertesének kezébe az autó kulcsát, a Különben dühbe jövünk című film főcímzenéje szerzőinek, Guido and Maurizio de Angelis fivéreknek (azaz Oliver Onions) 2019. február 16-án a Papp László Sportarénában megrendezésre kerülő koncertjén.A Buggy gépkocsi január 18-ától Budapesten az Aréna Plázában a Tesco előtt tekinthető meg a koncert napjáig.Mindent a szemnek, semmit a kéznek!