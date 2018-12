Tinát és Emiliót megríkatta a leégett családi ház látványa

Forrás: Sláger TV

A Sláger TV sztárjai, Tina és Emilio, Zoltán Erika, valamint Pordán Petra, Nagy Zsolt Leóval ebben az évben is hátrányos helyzetű családokat látogatnak meg és adományokkal segítenek karácsony alkalmából. Ezúttal elsőként Emilióval és Tinával indultak útnak Pécelen, ahol több rászorulóhoz is betértek. A maroknyi karitatív csapat úgy gondolta, őket már nem lehet meglepni, ám arra a sokkoló és drámai látványra, illetve szívszorító körülményekre, amelyek Galgócziéknál várták őket, nehéz volt szavakat találni...Öt éve indult a Sláger TV jótékonysági műsora, az Egy falat szeretet, amelyben Leo zenészekkel és hírességekkel együtt látogat el nélkülöző családokhoz, hogy adományokkal; ruhával, meleg takarókkal, élelmiszerrel, gyerekjátékokkal segítsenek szebbé varázsolni az ünnepüket. A műsor december 22-től 26-ig, mindennap jelentkezik egy-egy epizóddal. Elsőként, szombaton azt a részt láthatjuk, amelyben a stáb Pécelre látogatott el Tinával és Emilióval karöltve, és hét szegény sorsú família életébe nyerhettek bepillantást. Mint azzal ők is szembesültek, a legtöbb helyen nemhogy nélkülöznek, de vannak, akiknek még rendes tető is alig-alig van a fejük felett.Az, amit Galgóczi Zoltán Józseféknél láttak, könnyekig hatotta őket. Amellett, hogy a házban nincsen áram, az épület éppen a forgatás előtti napokban égett le. Szinte minden bútor és érték odalett a tűzben, ami a szerény hajlékban épségben megtalálható, azt a szomszédoktól kapták kölcsön. A család néhány tagja rokonoknál húzza meg magát, amíg az állapotok javulnak, de Zoltán és a nyolcéves kisfia továbbra is a koromtól megfeketedett falak között élnek. Miközben a házigazda beszámolóját hallgatták, Tina a könnyivel küzdött, Emilio viszont nem tudta magába fojtani a sírást. Leo is nehezen jutott szóhoz.– Van olyan, amikor már én sem találom a szavakat. Most számoltuk össze, eddig körülbelül 250 családnál jártunk már, és én azt hittem, hogy nekem már nem lehet újat mutatni. De ez, ahogy ti éltek, egyszerűen megdöbbentő, és erre szerintem nagyon kevesen képesek. Nem is tudom, erre egyáltalán ember képes-e?" – szörnyülködött Leo, miközben Emiliót a sírás fojtogatta. Tina is zavarodottan kereste a szavakat, látszott rajta, hogy ő is alig tud megszólalni: – Most nagyon szégyellem magam! Bennem sokszor motoszkál az az érzés, hogy elégedetlen vagyok. Számtalanszor érzem azt, hogy ez nem jó, az nem jó, ezt is ki kell cserélni, az sem működik… De nem ezek az igazi problémák. Az igazi problémák itt kezdődnek! De én hiszen, hogy az Isten segíteni fog. Mert számára nincsen lehetetlen. Ez adjon erőt! – kívánta Tina búcsúzóul Zoltánnak.Ezzel természetesen nem ér véget a jótékonykodás! December 23-án, szombaton azt az epizódot láthatjuk, amikor az Egy falat szeretet stábja kőbányai családokhoz látogatott el. Szenteste Zoltán Erika oroszlányi jótékonykodása következik, másnap Paks térsége, december 26-án, kedden pedig Lábatlanból láthatunk életképeket, ahol Leó Pordán Petrával ajándékozott meg rászoruló családokat.