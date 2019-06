Törőcsik Franciska: ˝Mi színészek egyik napról a másikra élünk˝

Számtalan filmben, sorozatban és színdarabban láthatják a nézők Törőcsik Franciskát, akinek munkái nyáron is egymást érik. A fiatal színésznő egyáltalán nem bánja ezt, annak ellenére sem, hogy a pihenésre nem sok ideje jut. „Fogalmam sincs hova utazom majd idén nyáron. A Balatonhoz biztosan ellátogatok, szeptemberben pedig Osloba utazom egy filmes meghívásra, de a többit nem tudom. Mi színészek egyik napról a másikra élünk. Jön egy ötlet és ki tudja hol kötünk ki" – mondta nevetve az RTL Klubon látható Kalandozóban a színésznő, aki kalandvágyát édesapjától örökölte.Apa és lánya mögött számtalan kirándulás és teljesítménytúra van. „Apukámmal sokat kirándultunk régebben, repültek a kilométerek. Igénylem a természet közelségét, így a nyáron is szeretnék elmenni túrázni. Rengeteg szép hely van itthon! Olyan sokat kirándultunk korábban, hogy szinte az összes pontját ismerem az országnak" – mondta a színésznő, aki munkája miatt rengeteget utazik, ám mégis a legtöbb helyet biciklivel vagy közösségi közlekedéssel közelíti meg. „Nagyon sokat közlekedem biciklivel és tömegközlekedéssel. Nem is szeretnék vezetni ebben a közlekedési helyzetben, ami itthon van. A biciklizés a szerelmem, ahova tehetem leginkább azzal megyek" – mondta a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek Törőcsik Franciska.