Volt már, hogy bármit megadott volna azért, hogy valaki megdicsérje?

Nagy visszhangot keltett Kínában egy újfajta szolgáltatás megjelenése az ország egyik legnagyobb közösségi platformjaként ismert Wechaten, ahol a felhasználók úgynevezett "hízelgőcsoportokhoz" csatlakozva, fizetség ellenében különféle dicséretben részesülhetnek.



A szolgáltatás úgy működik, hogy a Wechat alkalmazásra regisztrált felhasználók - akiknek a száma 2018-ban meghaladta az egymilliárdot -, egy "hízelgőcsoportba" lépve megoszthatnak magukról bármit a csoport tagjaival, akik az elmondottak vagy a felhasználó profiladatai alapján dicséretekkel halmozzák el őt.



A jelenség eredetileg egyetemisták által használt chatszobákban alakult ki, majd onnan került át a Wechatre. Ugyan már hat éve léteznek hasonló csoportok, ezekre csak az utóbbi időben kezdett nagyobb figyelem irányulni, ugyanis a csoportokba újabban már csak fizetség ellenében csatlakozhatnak új tagok, de ők is csak a szolgáltatás igénybevételének idejére.



A Taobao kínai webáruházban a belépési lehetőséget fejenként 50-től 188 jüanig (2000-7800 forint) terjedő összegekért árulják, melynek fejében a csoport tagjai összesen öt percig halmozzák el dicsérettel a belépő tagot, hacsak nem hajlandó felárat fizetni, amivel meghosszabbíthatja a rá szánt időt. A dicséretek jellege is attól függ, mennyit fizetett valaki - az egyszerűbb, a felhasználó megjelenésére vonatkozó bókoktól az egészen összetett jellemvonásokra utaló elismerést is kaphatnak a kliensek. Egyes csoportokban akár 500 ember onthatja a pozitív megerősítést az azt igénylők számára. A megszabott idő lejártakor a csoporttagok megköszönik a részvételt a szolgáltatás igénylőjének, majd eltávolítják a csoportból.



A kínai állami sajtó által idézett szakértők e csoportokkal kapcsolatban arra figyelmeztetnek: tartózkodni kell attól, hogy túlságosan függővé váljunk az ilyenfajta megerősítéstől. Különösen a fiatalokat igyekeznek óva inteni attól, hogy ilyen szolgáltatások segítségével próbálják meg leküzdeni az őket érő stresszt, és helyette rendszeres testmozgást illetve társas kikapcsolódást javasolnak, a szakértők szerint ugyanis a pénzért vásárolt, valódi tartalmat nélkülöző dicséretek hosszútávon lelki betegségek kialakulásához vezethetnek.



A "hízelgőcsoportok" népszerűségének hátterében szerepet játszhat, hogy a kínai kultúrában hagyományosan a szerénységet tekintik irányadó erénynek a mindennapi kommunikációban. Ezért ha valaki dicséretet kap, azt illik visszautasítani vagy legalább azzal tompítani, hogy az ember a másik érdemeit nagyobbra értékeli a sajátjánál.