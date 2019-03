Will Smith és Chris Pratt is kapott a zöld slime-ból

TELEVÍZIÓ:

Többek között Taylor Swift, Ariana Grande, Robert Downey Jr., Shawn Mendes és Selena Gomez is nyert a Los Angelesben megrendezett 2019-es Kids' Choice Awards-on. A gyerekek kedvenceit díjazó gálán idén is az ikonikus zöld slime-mal bombázták a sztárokat, így trutyiban úszott például Will Smith, Chris Pratt és a házigazda Dj Khaled is.Helyi idő szerint március 23-án, szombaton 17:00 kezdődött az idei Kids’ Choice Awards gála, mely idén is sok meglepetést és izgalmat tartogatott. A házigazda Dj Khaled belépője meglehetősen egyedire sikerült, egy Rolls Royce Phantom autóból egy luxushajóra szállt, majd a "Kids One Force" helikopterre ült át, és annak fedélzetén érkezett az eseményre. Természtesen most sem volt hiány epikus, zöld nyálkás pillanatokból: az Aladdin repülő szőnyegén érkező Will Smith, Mena Massoud and Naomi Scott, a gyerekekkel együtt zöld slime-ban fürdött, de nem úszta meg szárazon Chris Pratt, Josh Peck és Adam Sandler sem.A díjátadón a több platinalemezes trió, a Migos a Walk it Talk it és a Stir Fry-jal kápráztatta el a közönséget, majd Dj Durellel kiegészülve a Pure Water dallal lepték meg a lelkes rajongókat. Sőt, egy rögtönzött táncversenyt is láthattak a nézők, melynek során Dj Khaled és a táncos-énekes, YouTube sztár, Jojo Siwa mérték össze tánctudásukat. A fiatal lány a táncverseny mellett a Kedvenc énekes a közösségi médiában kategóriában is győzedelmeskedett, így átvehette az elismeréssel járó kis narancssárga léghajót.Íme a Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2019 nyertesei:Fuller HouseRiverdaleAmerica’s Got TalentEllen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel (America’s Got Talent)SpongyaBob KockanadrágJace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Veszélyes Henry)Zendaya (K.C. Cooper, K.C. a tinikém)Bosszúállók: Végtelen háborúNoah Centineo (Peter Kavinsky, To All the Boys I’ve Loved Before)Joey King (Shelly "Elle" Evans, The Kissing Booth)Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man, Bosszúállók: Végtelen háború)Chris Pratt (Owen Grady, Jurassic World: Bukott birodalom)A hihetetlen család 2Adam Sandler (Dracula, Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció)Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció)Maroon 5Shawn MendesAriana Grandethank u, next (Ariana Grande)Billie Eilish"No Brainer" (Dj Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo)JoJo SiwaÉszak-Amerika: Taylor SwiftJust Dance 2019David DobrikSSSniperWolfÁllatokon (például állatmentés, vadrezervátumok védelme)