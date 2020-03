Mága Zoltán is az otthon maradásra biztat (videó)

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész szombaton közzé tett videóüzenetében arra buzdít, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején mindenki tartsa be az előírásokat.

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész is csatlakozott a #maradjotthon kampányhoz, és szombaton közzé tett videóüzenetében arra buzdít, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején mindenki tartsa be az előírásokat.

Mága Zoltán felidézte, hogy családja figyelmeztetése ellenére hetekkel ezelőtt még ő sem vette komolyan a koronavírus jelentette veszélyeket, most azonban arra figyelmeztet, mindenki tartsa be az előírásokat, és aki teheti, maradjon otthon.

Az egészségesnek tűnő emberek is lehetnek fertőzöttek, és másokat is meg tudnak betegíteni, anélkül, hogy tudnának róla – hangsúlyozta a muzsikus, aki arra kérte hallgatóit, hogy óvják az időseket és segítsék a rászorulókat.

Mága Zoltán beszélt arról is, hogy New York-i útja után ő maga is önkéntes karanténba vonult, majd rövid beszédét hegedűszóval zárta.

A zenész Facebook oldalán megtekintő videó végén az érdeklődők láthatnak egy részletet Mága Zoltán idei Budapesti Újévi Koncertjéből is.

Borítókép: Mága Zoltán hegedűművész hagyományos újévi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. január 1-jén.