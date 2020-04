Pink a poklot élte át koronavírusos kisfia ágya mellett

Az énekesnő szerint senki se higgye el, hogy a gyermekek biztonságban vannak.

Mindenkit meglepett a hír, hogy az amerikai énekesnő és kisfia, Jameson koronavírussal küzdött az elmúlt néhány hétben. A sztár erről maga számolt be közösségi oldalán, az aggódó rajongók hatására pedig most bővebben is mesélt a tünetekről, amik kisfiát különösen megviselték – írja a hirado.hu.

„Több éjszakán át csak sírtunk. Még életemben nem imádkoztam ennyit. Vicces, mert azt mondták, hogy a gyerekeink biztonságban vannak, de ez nem igaz, senki sincs!” – emlékezett vissza az eltelt szörnyű napokra Pink.

Az énekesnő elmondása szerint hároméves fiának jutott a legrosszabb, és a tünetek megjelenése után három héttel is 37,7-es hőemelkedése van. Szerencsére férje, Carey és nagylánya, Willow teljesen egészségesek.

Pink egyébként asztmája miatt tisztában volt vele, hogy veszélyeztetett, de nem hitte volna, hogy ennyire ledönti a lábáról a vírus. Életében először porlasztókészüléket kellett használnia a fullasztó köhögés gyógyítására – számolt be a részletekről a Just Jared.