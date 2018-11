A Pláza könyvesboltjába látogatott egy fekete cica, a polc tetején töltötte a napot - Önnek nem hiányzik ez a kandúr?

Meglepő helyről kapott telefont a Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete. A Szeged Pláza könyvesboltjába szökött be egy szép, fekete szőrű kandúr. Aki nem engedte magát megfogni, de az egész napot a gyerekkönyvek melletti polcon töltötte. Zárás után aztán a Cicamentők siettek a segítségére, hiszen tudják, "minden férfi szívéhez a hasán át vezet az út". Így is lett, a cica gyorsan elhagyta fekhelyét.



Jelenleg az Egyesület elnöke gondozza, de szeretnék, ha gazdájához visszakerülhetne. Ha Öné ez a "jóképű fiú", keresse a cicamentőket, de azoktól is várják a jelentkezést, aki esetleg tudja, kitől szökhetett meg.