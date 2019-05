Feldobják az utcát, mégis rendszeresen rongálják a kapudíszeket

Nem, sok maradt a tavaszi dekorációból. Sajnos rendszeres a rongálás - jelezte olvasónk. Fotó: Olvasó-tudósító/Péterné Brányi Ildikó

"Kapum bejáratát Alsóvároson az évszakoknak megfelelően díszítem évek óta. Ezekről a kapudíszekről Önök is beszámoltak több alkalommal, azonban arról nem tudnak, hogy ezeket a dekorációkat rendszeresen megrongálja valaki,vagy valakik. Szeretném, ha erről olvasóik is tájékozódhatnának, mert cikkeik után több követőm is lett, az ő munkájukat is szeretném ezzel az felhívással védeni" - írta portálunknak e-mailben Péterné Brányi Ildikó. A mellékelt fotón látható, mi maradt a legutolsó kapudíszből.Az alsóvárosi kaput díszítő kreatív díszekről szinte minden évszakban közöltünk már fotót, az alkotásokat megnézhetik galériánk mellett, valamintésa linken. Készült már kapudísz esernyőből, strandpapucsból és kalapból, a karácsonyi koszorút ecsetek dobták fel.Elképzelni nem tudjuk, kinek lehetnek útjában ezek a dekorációk, és miért: talán az zavarja az illetőt, hogy mosolyt csalnak mások arcára? Nagy erő nem kell hozzá, hogy letépjék, tehát a kocsmában nem lehet dicsekedni vele. Ha meg maga a dísz kell a saját ajtóra: elég körülnézni otthon a szekrényben alapanyagért, aztán gondolkodni egy kicsit. Így születnek a legötletesebb alkotások.