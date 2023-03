A bevezető utakon, külső körutakon, sugárutakon egyaránt és a nagykörúton is sokkal több az autó, mióta a rakpartot lezárták. A Tisza Lajos körút teljes hosszában tele van, minden csomópontja és azok vonzáskörzetei erősen torlódnak. A Felső Tisza-Parton se jobb a helyzet, a lámpánál nagyon hosszú a sor.

A tarjáni és felsővárosi területek is tele vannak, de ugyanígy az alsóvárosi részek is, Szabadkai, Horgosi út, Rákóczi és Földmíves uta. A Makai, Szőregi út szintén, sorok vannak a hidakra vezető fő és mellékutakon is. A hidakon belassult a közlekedés.