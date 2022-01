Két, egyenként 20-25 fős létszámú első osztály indítását tervezi szeptemberben az Alsóvárosi Általános Iskola. Az a osztályba jelentkező kisdiákok kézműves-, kézügyesség-fejlesztő foglalkozásokon, a b osztály tanulói zenei elemekkel kombinált anyanyelvi fejlesztő foglalkozásokon is részt vehetnek tanórai keretek között. Tibai József intézményvezető elmondta, a szabadon felhasználható plusz két órát az iskolában harmadik osztály végéig a magyar és matematika oktatására fordítják, amely hagyományos módon zajlik. A diákok emellett már első osztálytól részt vehetnek angol- vagy németfoglalkozásokon. A legjobbak 5. osztálytól emelt szintű csoportban, nyelvi laborban tanulhatják tovább a nyelvet.

– A rendelkezésünkre álló interaktív eszközökkel, vagyis digitális táblával, laptoppal, tablettel, projektorral színesítjük a tanórákat. Ezek mellett azonban megtartottuk a régi, jól bevált módszereket is. Babilon játékkal, a Logikai lapok segítségével tevékenykedtetve fejlesztjük a gyerekek logikus gondolkodását. Valljuk ugyanis Konfuciusz szavait is, miszerint „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem!” – mondta az intézményvezető.

Az Alsóvárosi iskola országosan a top 100-ban szerepel a kompetenciamérések alapján. – Nyolcadik évfolyamos tanulóink nagyjából 35 százaléka gimnáziumban, 50 százaléka szakgimnáziumban, technikumban tanul tovább – tette hozzá Tibai József. A tanulás mellett a sportra is nagy hangsúlyt fektetnek: a heti 5 testnevelésóra mellett, amelybe az úszásoktatás is beletartozik, délutáni sportfoglalkozásokkal is kiegészítik a mozgásra vágyó gyerekek igényeit. A Bozsik Program keretében focizhatnak, a sportági előkészítőn pe­­­dig megismerkedhetnek kü­­lönböző mozgásformákkal.

– Iskolánk tanulói sikeresen vesznek részt különböző kosárlabda-bajnokságokon is, hiszen mint a Szegedi Kosárlabda Egylet bázisiskolája az utánpótlás-nevelésben is részt veszünk. Mindezek mellett pedig a diákjainknak megtanítjuk a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjait is – sorolta az intézményvezető.

Rendes és online oktatás egyben. Fotó: Karnok Csaba

Az Alsóvárosi diákjai ingyenesen járhatnak énekkarba és rajzszakkörre, de a kézműveskedni vágyóknak is nyújtanak lehetőséget a szegedi Hammido Alapfokú Művészeti Iskola és az Alsóvárosi Tájház közreműködésével. A hangszeres zene alapjaival pedig a Dugonics András Piarista Gimnázium és Művészeti Iskola oktatóinak segítségével ismerkedhetnek meg.

Az iskola tervez előkészí­­tő foglalkozásokat tartani a leendő elsős diákoknak. To­vábbi információk az intézmény honlapján és a Facebook Suliváró 2022/2023 oldalán érhetők el.