Két normál tanrendű első osztályt indítanak szeptemberben a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Mindkettőben első osztálytól kezdve csoportbontásban tanítják az angol nyelvet, melyet 4. osztálytól emelt óraszámban is lehet választani. Az úszás szintén első osztálytól órarendbe építve része a tananyagnak, az iskola saját pedagógusai két év alatt mindenkit megtanítanak magabiztosan mozogni a vízben.

Első osztályban a tanórákon a célunk a gördülékeny átmenet biztosítása az iskola és az óvoda között. Ennek érdekében mese- és drámafoglalkozásokat tartunk, illetve fejlesztjük a kommunikációs készségeket és segítjük a kicsik közösségbe való beilleszkedését

– mondta el Krizsánné Turcsányi Marianna intézményvezető.

Az élménygrundot két évvel ezelőtt alakították ki az iskola hátsó udvarán. Fotó: Kuklis István

Második osztálytól indul a tehetséggondozás reál és humán tantárgyakból. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségazonosításra és fejlesztésére, azt egészen nyolcadik osztály végéig kiemelt feladatunknak tekintjük. A tehetséggondozó szakköröknek is köszönhetően szép eredményeket érnek el tanulóink városi, megyei és országos versenyeken matematikából, idegen nyelvből, magyar nyelv és irodalomból, valamint a természettudományos tantárgyakból

– tette hozzá. Másodikban Legóznak is a gyerekek. Ezt harmadiktól felváltja a robotika, amivel 8. osztályig szakköri keretek között lehet foglalkozni.

Az iskolában 5. osztálytól a matematikát, 7. osztálytól a magyart is csoportbontásban tanítják. A felső tagozatosoknak tartanak ingyenes angol nyelvvizsga-előkészítőt, 7. osztály második félévétől pedig felvételi előkészítőt is matematikából, magyarból és angolból. Mindez a továbbtanulási eredményekben is visszaköszön: a diákok többségét az általa első helyen megjelölt intézménybe fel is veszik.

A Vörösmarty iskolában hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek a kézilabda-oktatásra, nem véletlen, hogy az intézmény a Pick Szeged utánpótlás-iskolája. Ezt a sportot első osztálytól kezdve oktatják, és szinte minden évben van diák, aki bekerül az utánpótlás csapatba.

Emellett harmadik osztálytól teniszt is lehet választani, egyelőre szakkör formájában, de tervezzük, hogy a testnevelés órákba is beépítjük ezt a sportot – mondta az intézményvezető. Szintén szakköri formában működik a falmászás, ezt az iskola saját pályáján lehet gyakorolni. A mozgási lehetőségeket kiegészíti a 2 éve felújított hátsó udvar, melyből élménygrundot alakítottak ki kondiparkkal, ugrálóiskolákkal. Itt kapott helyet a fűszernövénykert is, melyet a diákok gondoznak.

Az iskola idén tovább szépül: újabb pályázati forrásból felújítják a könyvtárat és belső közösségi tereket alakítanak ki. Emellett vásárolnak projektorokat, hogy azzal is immár minden tanterem fel legyen szerelve, valamint megújul az iskola hangosítása, illetve a sulirádió is.