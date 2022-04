Két első osztályt indít szeptemberben a Dózsa György Általános Iskola: az egyiket labdajáték, a másikat kenu profillal. Szuromi István igazgató elmondta, az iskolában a labdarúgás és a kosárlabda régi hagyomány, utóbbiból például a lány- és a fiúcsapat is most lett megyei bajnok. Időközben azonban a kézilabda is kiegészítette a labdajáték osztályba járók sportolási lehetőségeit, köszönhetően az együttműködésnek a Pick Kézilabda Akadémiával. A sportoláshoz iskolánkban kiválóak az adottságok: van egy 600 négyzetméteres sportcsarnokunk, egy 100 négyzetméteres tornatermünk, illetve használjuk a vízi telepet és az iskolával szemben lévő szabadtéri kondiparkot is – sorolta. Az órákat pedig minden esetben testnevelés szakos pedagógus tartja meg.



A kenus osztályba járó diákoknak 3 és fél éven keresztül vannak ingyenes úszásóráik, vízbiztonság függvényében pedig akár már első osztálytól járhatnak a vízi telepre edzeni. Kása Ferenc és Kása Péter edzők munkájának köszönhetően már nem csak Vajda Attila az egyetlen egykori dózsás diák, aki nemzetközi sikereket ért el: további három egykori tanuló is szerepelt a tavalyi világbajnokságon.



Az intézményvezető hangsúlyozta: a sport nem veszi el a diákoktól az időt a tanulástól.A vízi telepen ellenőrzik a leckét, csak az edzhet, akié készen van. Ha pedig valakinek az eredményei romlani kezdenek, azzal azonnal egyénileg kezdenek foglalkozni pedagógusaink. Ennek köszönhetően az iskolai lemorzsolódás nulla, a diákok átlaga pedig 4,4 fölött van annak ellenére is, hogy pedagógusaink egységesen reális jegyekkel osztályoznak. A kompetenciaméréseken évek óta a legkiemelkedőbb intézmények között szerepelünk országos szinten is – fogalmazott Szuromi István.

A sporthoz minden feltétel adott a Dózsa-iskolában. Fotó: Kuklis István





Mindkét osztály diákjai első osztálytól tanulják az angol nyelvet, második osztálytól csoportbontásban. Szabóné Csepregi Boglárka és Kisné Szőnyi Anita tanítók osztályaikban az élménypedagógia és a drámapedagógia eszközeit is használják, illetve fontosnak tartják a manuális fejlesztést, ezért a tananyaghoz kapcsolódóan rendszeresen kapnak kézműves feladatokat is a gyerekek. Kézműveskedésre egyébként délutáni művészeti iskolai foglalkozáson is van lehetőség, emellett zeneoktatás és társastánc is elérhető. Szeptembertől pedig az iskola saját pedagógusa néptáncot is oktat. A Dózsában tehetséggondozó munkaközösség működik, melynek feladata a tehetségek azonosítása és mentorálása.Hisszük, hogy mindenkinél meg lehet találni, miben tud sikereket elérni, ezen dolgozunk minden gyermek esetében – tette hozzá az intézményvezető. Az iskolában április 13-án nyílt napot tartanak, ahol a két elsős tanító és az angoltanár rövidített bemutató óráiba lehet betekinteni 9 órától.