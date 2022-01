A vásárhelyi közétkeztetés minősége és mennyisége a szolgáltatás magánkézbe adása óta nagymértékben romlott. Rengeteg a panasz.

– A hozzátartozók azt mondják, őket nem érdekli a pesti receptúra, nem ilyen ételhez szoktak a szeretteik. Volt olyan hozzátartozó, aki nekem szegezte a kérdést, hogyan is tartjuk be a szerződési kötelezettségünket, ha az édesanyja nem kap jó minőségű és elegendő ételt? – számolt be a tapasztalatáról Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgatója a múlt csütörtöki közgyűlésen.

Lapunkkal a Kovács-Küry Időskorúak Otthona egyik lakója is megosztotta, hogyan változott meg az étkezésük január óta. A 79 esztendős Szabó István korábban a az MTV Szegedi Körzeti Stúdiójának, az ATV-nek és a Szeged Tv-nek is dolgozott operatőrként. 2020 augusztusától lakik az idősek otthonában.

Ettől nem lakik jól a legtöbb lakó az idősotthonban. Fotó: Szabó István

– Azt tudomásul kellett venni, hogy amit itt kapunk, az már nem a jól megszokott házi konyha. Nagyban főznek, mindenki ízlésének nem lehet eleget tenni. 2022. január 1-je előtt is hullámzó volt az ételek minősége, volt, hogy ízlett, volt, hogy nem. De az adag megfelelő volt mindig, nemcsak a nem ízlő ételekből, hanem a finomakból is jutott repeta. Olyan is előfordult többször is, hogy magam is azt mondtam, hogy az ebédünk olyan finom volt, mintha étteremből kaptuk volna. Ezek már csak szép emlékek – mondta a férfi, aki szerint januártól 30-40 százalékkal csökkent az ételek mennyisége.

Tudja, ez nem az otthon dolgozói miatt van. A Serháztéri konyhát a kormányhivatal a fal salétromossága, penészesedése miatt nemrég bezáratta, azóta Orosházáról kapják az ételt. Mire az asztalukra kerül, már rég elhűlt.

– Idén például még csak egyszer kaptunk szárnyashúst. Viccesen azt is mondhatnám, akkor látunk szárnyashúst, amikor elrepül egy veréb az ablakunk előtt. Nagyon kevés gyümölcsöt adnak. A levesek legtöbbször „mit visz a víz” jellegűek. Ahogy látom, az ételeket olcsó alapanyagokkal készítik. A bajai halászlét például alig paprikázott lében kaptuk néhány kockányi halfélével, tészta nélkül. Paprikát egyébként is alig tesznek az ételekbe, de az is rossz ízű, lehet, hogy a csumája is bele van darálva. A túrós tésztát meg pörc nélkül, kevés túróval kaptuk, úgy, hogy a tészta volt megpörkölve. Többször küldtek már rossz minőségű krumplit, amit felénk csak tarlókrumplinak neveznek, mert valósággal zöld színű és szagos – mondta.

Szabó Istvántól megtudtuk, pótlásként hozat ismerőseivel ezt-azt a városból, de ezt nem mindenki teheti meg.