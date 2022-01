A farsang a vízkereszttől, vagy­­is január 6-tól húshagyókedd éjfélig, a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig, vagyis a húsvétot megelőző 40. napig tartó időszak neve. Hagyományosan vidám lakodalmak, bá­­lok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik, a keresztény liturgikus naptárban azonban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül.

Szörnyella és szőlő

– A Szörnyella, a banya és a szőlő a legemlékezetesebb három farsangi jelmezem, és mindegyik kézimunka volt – emlékezett a nem is olyan távoli múltra a 25 éves Anna. Édesanyja mindig arra törekedett, hogy húgának és neki otthon „gyártott” jelmezük legyen az óvodai, majd az is­kolai farsangi mulatságokra. Egyszer fordult elő, hogy kölcsönöztek, „akkor voltam hercegnő” – jegyezte meg.

– Gyönyörű volt a ruha, és nagyon élveztem benne lenni, de közel sem hozott akkora sikert, mint az egyedi, az otthon készült, mert rajtam kívül akadt még pár királylány. A legnagyobb sikert, a második helyet – anyu és kreativitása érte el – a szőlőjelmez aratta, sötétebb zöld, kék és lila színű lufikból állt, amit a fiúk folyamatosan megpróbáltak kiszúrni. De annyira vigyáztam a lufijaimra, hogy a pár héttel későbbi, március 8-i születésnapi bulimon azokkal dekoráltuk a há­­zat – idézte fel.

Ma az oviban

Anna édesanyjáéknál, a kun­ágotai óvodában a legtöbben szuperhősökké és királylányokká változnak farsangkor. Nem egyszerű, szimpla királylányok vagy hercegnők lesznek, hanem valamelyik meséből választanak, az egyik legnépszerűbb Elza a Jégvarázsból. – A fiúknak szintén konkrét elképzeléseik vannak, körükben a Minecraft-videójáték szereplői a legmenőbbek, az elmúlt 1-2 évben sokan öltöztek valamelyiknek, de népszerű még a robot is. A legtöbb szülő, ápolva a hagyományokat, nem kölcsönözte, hanem saját kezűleg készítette a jelmezeket – mesélte tapasztalatait Anna.

Kölcsönzés

A cikk készítésekor szemügyre vettük, hogy gyermekkorunk jelmezei közül melyiket találjuk meg még ma kölcsönzőben. Mivel Annának egy kivétellel mindegyik saját készítésű volt, számára nehezebbnek bizonyult a feladat, de Szörnyella volt a Mars téri üzletben. Természetesen hercegnőruhákból is akadt bőven, a legkisebbektől a legnagyobbakra való méretig. Péter sem talált pontos másra, ők is otthon készítették a maskarákat, de a vitéz és a lovag fel- és megidézték a hetvenes éveket.

– Manapság az óvodások, a kisiskolások és a felnőttek szeretnek farsangolni és jelmezbe bújni, az 5–8. osztályosok körében nem divat, szerintem cikinek is tartják, viszont a szakközépiskolában, 3–4. osztályban ismét kedvelt – közölte tapasztalatait Borák Betty, a mintegy 10 éve működő, jelenleg 2300-2500, zömében Angliából beszerzett „álruhát” kínáló Shanti jelmezkölcsönző tulajdonosa. Hozzátette: tavaly és tavalyelőtt a Covid, a koronavírus-járvány negatívan be­­folyásolta a forgalmat, most pedig a gyorsan, agresszíven terjedő omikron variáns miatt még több tanintézményben, cégnél nagy a bizonytalanság, nem tudják, mikor vagy egyáltalán tartanak-e farsangot, jelmezbált.

Kedvelt jelmezek

– Tavaly a Harry Potter-öltözékek vitték a pálmát, de a Star Wars különböző szereplőinek a bőrébe bújni is népszerűnek számít, még a pöttöm zöld Jedi-­­mester, Yoda jelmezét is keresték. Ugyanez elmondható a különböző képregények filmvászonra költözött mozihősei­ről, mint Batman, Pókember, Superman és Amerika Kapitány, vagy a videójátékok szereplőiről, és még hosszan sorolhatnám – mondta Betty. Elárulta: a Joker-ruhák az azt alakító színész szerinti változatai mind megtalálhatók nála, illetve azt vette észre, kezdenek visszatérni, újra divatossá válni a hagyományos király-, királylány-, hercegnő-, lovag-, indián-, katona-, rendőr- és tűzoltójelmezek, de hódít az ABBA és a trapézgatya is. És ez mind kiegészítőkkel, Péter is kapott kardot testőröltözékéhez.

– A többség csilivili ruhát szeretne, vagy szuperhős akar lenni. Érdekes megfigyelni, ha valaki felölti a jelmezt, átalakul, idomul a karakterhez, fel­­veszi a szokásait, fellépése, vi­­selkedésmódja szinte teljesen átváltozik arra az eseményre, időre, amíg viseli. Ez gyógyítólag is hathat, segíthet, és erre alapozva kifejlesztettem egy speciális terápiát – közölte az életviteli trénerként is dolgozó Borák Betty. Búcsúzáskor elmondta: olyan férfi is járt már boltjában, aki női jelmezt keresett magának, végül Hófehérkének öltözött, valamint a mesejelmezeknél a hagyomá­nyos mellett dívik a szexi verzió.

Vicces program, jó buli

A jelmezkölcsönzőben idő­utazáson vettünk részt. Fel­idéződött gyermekkorunk, az akkori farsangok hangulata. Péter is emlékezett. – Élveztem az óvodai és az iskolai farsangokat, bohókás és vicces program volt. Általában az otthoni ruhákból, anyagokból és kellékekből állt össze a jelmezem, voltam például hóvirág és szülinapra kapott műanyag karddal, sisakkal, pajzzsal végvári vitéz. Ezt a szettet sokáig, még felnőttként is őriztem. A jelmezversenyeken soha nem végeztem a legjobbak között, de mindig lelkesen készülődtem, kitaláltam és a szüleim elkészítették a maskaráimat. A legfontosabb, hogy az egész jó mulatság, laza és jó buli volt, amit mindig nagyon vártunk.

Érdekességek

A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló dokumentumok is. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt, lagzit tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése, például első menyegzős vasárnap, vagyis vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap, vagyis farsangvasárnap, amikor az ifjú férj az após kontójára fogyasztott.