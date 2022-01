A héten az áradó Tiszán levonuló, hatalmas mennyiségű uszadék elérte a térséget, a Baksot és Mindszentet összekötő kompközlekedés is szünetelt átmenetileg. A hét elején, január 9-én 439 centiméteres vízállást mértek Mindszentnél, Csongrádon akkor 415-nél állt, Szegeden még 379-es értéket mértek. Utóbbinál pénteken már elérte a 400-at, Mindszentnél pedig 472-ig emelkedett.

– Az elmúlt hét elején Kárpátalján jelentős mennyiségű eső esett, az időszakban megszokottnál magasabb, fagypont feletti hőmérsékletek mellett. Lokálisan a napi csapadékösszeg néhol a 100 milliméter körüli értéket is elérte, ami a téli hónapokban rendkívül ritka – hangsúlyozta Kozák Péter, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) igazgatója arra a kérdésre, hogy a folyamatosan emelkedő tiszai vízállási adatokból mire számítanak. A szakember hozzátette, a lehulló eső, valamint az alacsonyabban fekvő területek hótakarójának olvadása árhullámokat indított el a térség folyóinak felső szakaszain.

Sok uszadékot is hozott magával az ár. Fotó: Karnok Csaba Forrás: Karnok Csaba

A legnagyobb vízszintemelkedéseket a Felső-Tiszán észlelték, ott a III. fokú árvízvédelmi készültségi szint feletti vízállások is kialakultak, de számottevő áradás jelentkezett a Bodrogon is, bár ott készültségi szint alatti volt az árhullám levonulása. Az említett vízjárási események az Alsó-Tisza vízszintjét szintén megemelték, a folyó jelenleg is árad. Szegednél január 11-én, kedden reggel mintegy 1 méteres emelkedést követően 388 centiméteres vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Az árhullám ott a mederben maradva halad át, a hétvégén várható tetőzésig már csak kevesebb mint fél métert növekedhet a vízszint.

Ritka a téli árvíz az Alsó-Ti­szán, így a januári sokéves középvízállás Szegednél vi­­szonylag alacsony, 200 centiméter körüli. A mostani árhullám ennél magasabb, de nem számít rendkívülinek, januárban többször járt már ebben a tartományban a vízszint. Az elmúlt hétvégén a Tisza vízgyűjtő területén lehullott hó olvadása a jelenlegi árhullám levonulását már nem befolyásolja. Tekintettel a napokban kialakult téli időjárásra a közeljövőben hóolvadásra nem lehet számítani Kozák Péter tájékoztatása szerint.