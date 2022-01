Személyes Utoljára 2019 februárjában láttam és hallottam az Omegát, a Tűzvihar című koncerttel léptek fel a szegedi sportcsarnokban. Többször találkoztam velük, 1994. szeptember elején ott voltam a Népstadionban, amikor szétázott a közönség a viharban. Fáztunk, mint a kutya, a szegedi csapattal a felénél meg is futamodtunk. Addig csak hallottam akkora esőről, hogy az alsónadrágból is lehet csavarni a vizet, akkor ezt meg is tapasztaltam, sokadmagammal.