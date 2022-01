Három első osztály indítását tervezik szeptemberben az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában, amely a tavalyi kompetenciamérési eredmények alapján a megye legsikeresebb iskolája, de országosan is a top 20-ban szerepel. Vincze Istvánné igazgatóhelyettes szerint ennek titka egyrészt a magasan képzett tanári kar, másrészt pedig az, hogy fontosnak tartják a tanulók tanulási és gondolkodási képességének folyamatos fejlesztését különböző tanulási technikák elsajátíttatásával, illetve a felfedeztető tanulás módszerének alkalmazásával.

– Mindezek megvalósulásának egyik kulcstényezője a leendő elsős tanító nénik szakmai tapasztalata, módszertani igényessége. Valamennyien nagy hangsúlyt fektetnek a logikai és természettudományos gondolkodás fejlesztésére és a matematikai tehetséggondozásra. A drámapedagógia elemeit alkalmazva folyamatosan csiszolják a gyerekek kommunikációjának, anyanyelvi képességének, szövegértésének és szövegalkotásának szintjét – hangsúlyozta. Bár gyakorlóiskoláról van szó, alsó tagozaton nem tanítanak hallgatók, így a legkisebbek állandó tanítópár kezében vannak, amely az állandóságot biztosítja számukra az első időszakban. Az ide járó diákok már első osztálytól kezdve tanulnak angol vagy francia nyelvet, ötödiktől pedig második idegen nyelv felvételére is van lehetőség tanórán kívüli keretek között, de órarendhez kapcsolódó időpontokban.

Fotó: Karnok Csaba

Az intézményben van robotika, és működik a sakkpalota­program is, örökös ökoiskolaként pedig tankerttel és kültéri tanteremmel is rendelkezik.

– Fontosnak tartjuk tanulóink zenei nevelését is. Az aktív kóruséletet már másodikban elkezdhetik a diákok, a negyedikesekből és felsősökből álló, többszörös arany minősítéses nagy kórus pedig elnyerte már az Év kórusa címet is – emelte ki az igazgatóhelyettes. Sportprogramokból is széles a választék: testnevelésórán van úszás és korcsolya, a délutáni foglalkozások között pedig karate, kosárlabda és görkorcsolya is szerepel.

– Több mint két évtizedes együttműködés keretében helyet biztosítunk a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásainak is, aminek eredményeként helyben megvalósítható tanulóink zenei, képzőművészeti és táncművészeti képzése – tette hozzá.

Az intézményvezető-helyettes kiemelte: az iskola egységes értékrend mentén működik, nagy gondot fordítanak a gyerekek nevelésére is. Ennek alapját szintén alsó tagozatban teszik le. Mindezekbe betekintést is nyerhetnek azok, akik részt vesznek a nyílt órákon és az előkészítő foglalkozásokon. Az induló első osztályokba a honlapon lévő űrlap titkárságon való leadásával lehet jelentkezni.