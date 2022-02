Kevés hasznosabb dolog van, mint lefoglalni az unatkozó gyerekeket. Az Ágota játszóházban ezt teszik meg hetente ötször, ráadásul haladnak a korral, és már nem csak építőkockázni lehet, hanem szerveztek például bajnokságot számítógépes játékból. Korábban egyébként már volt darts és biliárd bajnokság is, amely több hétvégén keresztül zajlott és 38 fiatal versenyzett.

De térjünk vissza a most szombati játszóházhoz, amiről kívülről azt lehetett gondolni, hogy diszkót tartanak, de nem így volt. A lányok táncolhattak úgy, hogy a mozdulatokat egy nagy tévéképernyőről nézték le, ez is egyféle verseny volt. A fiúknak pedig egy x-boxot hoztak az ágotások, amire komoly sorokat kellett várni egyébként.

Aki csak kintről hallgatózott, azt hihette, hogy diszkó van a Csongor téren. Fotó: Kuklis István

Olajkár Zoltán a játszóház vezetője elmondta, hogy egy egyedülálló játszóház működik a Csongor téren. A tarjáni városrész lakótelepi világának fiataljait sok esetben, az elkallódástól menti meg az önkéntesek és pedagógusok által működtetett programsorozat. A gyerekek ráadásul nemcsak szórakozhatnak, hanem ha szükséges önkéntesek segítségével tanulhatnak is. A játszóház egyébként ingyenes, és most is legalább negyven gyermek elfoglaltságáról gondoskodott.