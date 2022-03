Nem lehetünk elég óvatosak 3 órája

Ettől félnek legtöbben az online vásárlás során

A világjárvány hatására egyre többen kezdtek el online vásárolni, olyanok is, akik korábban nem. A pandémia csillapodásával is sokan maradtak, akaratlanul is jelentős mennyiségű adatot átadva a kereskedőknek, miközben nincsenek tisztában a felhasználásukkal.

Legtöbben a bankkártya adatai féltik. Illusztráció: Kuklis István

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) piacelemzést készített, ennek egyik központi kérdése volt, hogy a fogyasztók milyen ismeretekkel rendelkeznek arról, hogy a vásárlásnál mely adataikat és milyen feltételekkel osztják meg az online kiskereskedőkkel. Nézték, hogy ezt követően adataikat milyen célra és hogyan használják fel, illetve mindez milyen hatással van fogyasztói magatartásra. A másik központi kérdés az volt, hogy a saját adatvagyon megléte és minősége mennyiben jelent versenyelőnyt az online kereskedőknek, illetve annak hiánya lassítja vagy akadályozza az egyes online kereskedők – különösen a kis- és középvállalkozások – piacra lépését vagy terjeszkedését. Szabályzatok A piackutatás eredményei szerint alacsony a fogyasztók tájékozottsága és tudatossága a webáruházak őket érintő adatgyűjtési és -kezelési gyakorlatáról – írta a jogkoveto.hu. Nem minden esetben világos a felhasználók számára, hogy pontosan mely adatokat és milyen célból gyűjtik. Feltételezik, hogy ezeket elemzik, de azt nem tudják, ez hogyan és mi célból történik. Sokaknak az sem tiszta, hogy a háttérben ilyen fajta személyes adatgyűjtés folyik. Több online vásárló jelezte, hogy felületesen kezeli a szabályzatokat, emiatt negatív érzései vannak, de a vásárlási cél és motiváció, valamint az időhiány sokszor felülírja ezt az aggályt. Tehát általában nem a tájékoztatás jogi pontosságával van gondjuk, hanem annak érthetőségét kifogásolják. Érthetőség A vásárlók örömmel veszik a szabályzatok többszintűvé tételét vagy grafikus támogatását, kiegészítését. Gyakran panaszolják azt, hogy a tájékoztatók nehezen értelmezhetőek, arról kifejezetten rossz véleménnyel voltak, amikor a nekik szóló leírásokban jogszabályszövegeket másolnak be az online kereskedők. A GVH az észrevételek kapcsán javaslatokat is megfogalmazott az online kereskedőknek. Kérik, hogy egyszerűbb nyelvezettel megfogalmazott tájékoztatást, szabályzatot készítsenek, így a fogyasztók tudatosabban rendelkezhetnek. Alkalmazzanak olyan kreatív eszközöket, amelyek lehetővé teszik a szöveg többszintű, vizualizációs eszközökkel támogatott bemutatását. Hírlevelek Minden második online vásárló zavaróan soknak ítéli meg a webáruházaktól érkező hírlevelek számát. Az tűnik elfogadhatónak, ha nem árasztják el őket, de kiszámítható gyakorisággal kommunikálnak, és valóban hasznos ajánlatokat küldenek. A fogyasztók majdnem fele a bankkártya adatait félti elsősorban, harmada kifejezetten tart attól, hogy visszaélnek ezekkel. Minden ötödik célcsoporttag nem bízik az online fizetésben, tízből egy pedig tapasztalt már visszaélést a bankkártyájával, illetve ismerősétől hallott ilyenről. Az online fizetésnél jelentős az aggodalom az adatok kiszivárgásával kapcsolatban. Sok a rossz élmény, a visszaélés, így az online kereskedőknek fontos az olyan magatartás, ami alapján a fogyasztó okkal szavazhat bizalmat – hangsúlyozza a jogkoveto.hu.

