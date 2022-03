– Magyarországon ma minden idők legnagyobb sport-infrastruktúra fejlesztése zajlik. Az utóbbi 12 évben indult programoknak köszönhetően országszerte épülnek modern, európai színvonalú sportpályák – mondta el Sárfalvi Péter, az EMMI sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a teniszcentrum átadóján. Hozzátette, Szentesen a közeljövőben két kültéri sportpark fog készülni, és az új multifunkcionális városi sportcsarnok előkészítése is folyamatban van.

Mint Bozó Zoltán, a Szentesi Teniszklub elnöke az átadón elmondta, egy komoly felújításon vannak túl.

– A klubház teljes egésze megújult, új külső vakolást és új burkolatot kapott az épület, emellett az öltözők és a tusolók is megújultak. Egy info-kommunikációs rendszert is kialakítottunk, ami már régóta szükséges volt. A pályák is megújultak, nagyobbak lettek a térközök, valamint a pályák jó részének az automata öntözését is sikerült megoldani – részletezte a klubelnök.

Tégla Csaba, a klub társelnöke hozzátette, távlati céljaik között szerepel, hogy a Nemzetközi Teniszszövetség által akkreditált centrummá alakuljanak, szeretnének nemzetközi tenisztornákat is rendezni.