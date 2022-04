Tovább forrnak az indulatok a városban a szegedi óvodabezárások miatt. A Napsugár, a Mars téri és a Sás utcai óvodát záratná be a Botka László polgármester vezette város, és csoportokat is összevonnának. Bartáné Tóth Mária, az Óvodák Igazgatósága vezetője az önkormányzati portálnak korábban azt mondta, az óvodákat egyrészt azért kell bezárni, mert a kormány nem rendezi a pedagógusok fizetését, másrészt pedig csökken a gyereklétszám a városban. A 2017/2018-as nevelési évben 4070, a mostanira pedig 3847 gyermeket írattak be a 45 szegedi óvodába. Ez azt jelenti, hogy a rendszer kihasználtsága 92,8 százalékról 87,8 százalékra csökkent.

Kerestük az ügyben az Óvodák Igazgatóságát, levelünkre kedden válaszolt az igazgató. Bartáné Tóth Mária azt írta, hogy április 6-án, vagyis kevesebb mint egy hete Kardos János, a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály osztályvezetője tájékoztatta a tagóvoda-vezetőket a tervezett intézményi átszervezésről. E hét hétfőn ezért az igazgatónő rendkívüli szülői értekezletet tartott a Felsővárosi, valamint a Földmíves Utcai Óvodában, tegnap pedig a Mars téri óvodában.

Utóbbi intézményben mi is ott voltunk. Bartáné Tóth Mária beszédét azzal kezdte, hogy hangsúlyozta: még csak intézkedési terv született, ezzel kapcsolatban még sem bizottsági ülési, sem közgyűlési döntés nincs.

De fel kell készülni arra, hogy ha ez megtörténik és augusztus 1-gyel az óvodát bezárják, hogyan tovább – fogalmazott. Hangsúlyozta: minden érzelmet és indulatot megért, hiszen gyerekek elhelyezéséről van szó, a számok azonban azt mutatják, hogy van alapja a racionalizálásnak. A Mars téri óvodában 2017 óta 89-ről 59-re csökkent a gyerekek száma, közülük pedig csak 15-en laknak a körzetben.

Ide azonban sok olyan kicsit is befogadtak, akiket máshova nem, ami dicséri az itteni pedagógusokat – tette hozzá, utalva arra, hogy az intézményben sok sajátos nevelési igényű ovissal foglalkoznak. Ezt emelte ki egyébként több szülő is, akikkel beszéltünk: volt, aki anyaotthonból, erősen traumatizálva érkezett ide és sikeresen beilleszkedett, mások az ország másik végéből hozták ide gyermeküket, mert máshol nem fogadták és olyan édesanya is volt, aki azt mesélte, kislánya senkinek nem nyílt meg még úgy, mint itt egy hét alatt.

Az igazgató a szülőket arról tájékoztatta, hogy minden belvárosi óvodában van hely, így ha új intézményt kell választaniuk, bárhova felveszik gyermekeiket. Arra is ígéretet tett, hogy ha teljes csoportok mennek át másik intézménybe, legalább egy óvodapedagógus is velük megy, hiszen sok esetben ragaszkodnak a megszokott nevelőhöz is. Az óvónők mindegyikének lesz egyébként továbbra is munkája, hiszen így is súlyos létszámhiánnyal küzdenek a szegedi intézményekben.

Jelenleg 30 pedagógus hiányzik és további 22 megy várhatóan nyugdíjba – vázolta a helyzetet Bartáné Tóth Mária.

A szülői értekezleten jelen volt Binszki József önkormányzati képviselő is, akinek három gyermeke járt a Mars téri óvodába. Ő azt mondta, az intézmény bezáráshoz többségi szavazat kell, a képviselők többsége azonban ezt nem támogatja, így véleménye szerint az ügy előterjesztésig sem fog jutni.

Nyugodjanak meg, az óvoda nem lesz bezárva – jelentette ki.