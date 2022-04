A 2009 óta minden év novemberében megrendezett képregényfesztivál sikerén felbuzdulva, magánszemélyek kezdeményezésére hozták létre a képregénybörzét, amelyet 2012 óta tartanak meg rendszeresen. 2017-től a rendezvénynek a Somogyi-könyvtár ad otthont. A vidéki börzék közül a szegedi büszkélkedhet azzal, hogy a leghosszabb ideje rendezik meg megszakítás nélkül.

A börzén nem csak kereskedők voltak jelen, többen saját gyártású képregényekkel érkeztek. Ezek a kiadványok limitált példányszámban jelennek meg és sokszor csak az ilyen rendezvényeken elérhetők. A határon túli szerzők is be tudnak mutatkozni ilyen alkalmakkor, vagy akár magánszemélyek is.