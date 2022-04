Az Anjouk honosítottak meg egy szokást, amely szerint nőket lehetett „fiúsítani”. Addig ha egy arisztokratának nem született fia, csak lánya, akkor a nő nem örökölhette a vagyont, helyette a legközelebbi fiú rokonra szállt. Ezt küszöbölték ki a „fiúsítás” jogerőre emelésével, és ezt tette Lajos király lányával, Máriával is, hogy örökölhesse a magyar trónt – magyarázta. Az új öröklési rend azonban sok nagyúrnak nem tetszett, és megindult a harc a trónért.

A középpontban a hatalomért folytatott harc áll, hogy mi mindenre képes valaki azért, hogy uralkodhasson – magyarázta a szerző.



Hangsúlyozta, az alkotás során amennyire csak módjában állt, történelmi hűségre törekedett.

Természetesen minden ilyen jellegű darab elsősorban dráma, dramaturgiailag meg kell felelnie a szakmai követelményeknek, és összevonni is kénytelen a szerző, hiszen nem lehet száz szereplővel dolgozni. De az események történelmileg hitelesek, csupán azt bíztam az írói fantáziámra, hogy mi miért történt – mondta. A darab aktualitása kapcsán hozzátette, azt vizsgálta, hogy melyek azok az időtálló tényezők, amelyek minden történelmi korszakban érvényesek.

Az erdélyi szerző nem tudta személyesen végigkövetni a próbafolyamatot. Lapunknak elmondta, fokozott izgalommal várja a péntek esti ősbemutatót. Fotó: Bereczky Sándor

Forrás: Bereczky Sandor





Arról is beszélt, hogy az első olvasópróbán személyesen vett részt a Szegedi Nemzeti Színházban, és nagyon pozitív benyomásokat szerzett a szegedi társulatról. A színművet Alföldi Róbert állítja színpadra, akivel Székely Csaba már több alkalommal dolgozott együtt. A rendező az olvasópróbán elmondta, modern köntösben elevenednek majd meg az 1300-as évek eseményei, kempingszék, televízió és suhogós melegítő is fontos kellékét képezi a látványvilágnak.

Nagyon tetszettek a jelmeztervek, ahogy a mai „orosz maffiózót” keresztezték a 14. századi arisztokraták öltözékével. Hiszen a suhogós melegítőkön ott a palást és a diadém. Ezek összeházasításából nagyon érdekes dolgok tudnak születni. A darab nyelvezete erősen középkorias, kicsit parodisztikus nyelv, vannak benne olyan állandóan visszatérő szavak, amelyek jelzik, hogy sok száz évvel ezelőtt játszódik a történet, ugyanakkor a jelenhez való kapcsolódás is folyamatosan érezhető – fejtette ki a szerző.



Székely Csaba azt is el­mondta, az olvasópróba után nem tudta személyesen követni a próbafolyamatot, így fokozott izgalommal várja a mai ős­­bemutatót, amelyen természetesen részt vesz.