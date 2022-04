Szeged alatt



József Attila 1922 nyarán Kiszomboron házitanítóskodott, itt írta meg augusztus 14-én a Szeged alatt című versét: Tiszánk, ifjú folyónk, e nyári estén / Halkan susogja régi bánatunk. / A Nap bucsúzik. Tört örömre festvén / A messzit; és az Éjfa rám borul. / Reám borul s arcom simítja lágyan / Hűs lombja, rajta nem terem virág, / De béborítja csöndbe síri ágyam, / Ha majd lefekszem, én is – bús diák. / Öreg, borús vers kél borongva bennem, / Rokon hang zendül vissza rá szivemben. / – Mért is kell búmat rímbe önteni? / Lelkemen most halk remegés fut át: / Szeretném szépen felköszönteni / Magányos, árva, bús Juhász Gyulát.