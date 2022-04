Különleges eredmény született idén a 2007-es korosztályban a megyei sakk-diákolimpián: egy olyan diák képviselheti Csongrád-Csanád megyét az országos döntőben, aki mindössze másfél évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a sporttal. Szögi-Ződi Ferenc iskolájában, a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdett sakkozni, ahol egyébként szintén nincs ennek nagy múltja: 2 és fél éve indult el komolyabban Retkes Sándor vezetésével. A pedagógus egyébként korábbi tanítványaival is rendszeresen szerzett országos helyezéseket.



A sakkhoz nem elég a jó adottság, nagy szorgalom is kell hozzá. Ferencben pedig ez megvan – beszélt a gyors siker titkáról a sakktanár. Hozzátette: a fiatalember jó versenyző is, ami azt jelenti, hogy ki tudja hozni magából a maximumot akkor, amikor arra szükség van. Ez pedig a sakk esetében különösen fontos, hiszen a 4–6 órás versenyeket fizikailag és szellemileg is bírni kell.



A nyolcadikos Szögi-Ződi Ferenc másfél éve pusztán kíváncsiságból jelentkezett az iskola sakkszakkörére. Annyira megtetszett neki, hogy hamarosan eldöntötte, ezzel komolyabban is elkezd foglalkozni. A heti két foglalkozás mellett naponta legalább másfél órát gyakorol, hétvégente akár hármat is. A másfél órából egy óra elmélet és taktika, a gyakorlati megvalósítást pedig számítógépen próbálja ki. Ez egy logikus játék, nem lehet megunni – válaszolt arra a kérdésre, nem vágyik-e néha valami másra szabadidejében.

Felkészítője, Retkes Sándor elmondta, Ferenc képes rengeteg lépést fejben tartani és sok dolgot tanul meg magától.

A sakkban azonban számít a személyiség is. Nem minden megnyitás való például mindenkinek. Én abban is tudok neki segíteni, mik azok, amikkel ő sikeres lehet – magyarázta. Azzal kapcsolatosan, hogy mik tanítványa esélyei a májusi döntőben, egyelőre nem tudott nyilatkozni.Két éve volt utoljára diákolimpia, nehéz felmérni a mezőnyt. Ferenc azonban korábban már nemzetközi versenyen is indult, sőt a felnőtt megyei első osztályban is játszott már, úgyhogy mindenképpen célunk, hogy az első 8-ba bekerüljön – árulta el.



A pedagógus egyébként most kezdte el felépíteni a Gedói sakkbázisát az alsósokra alapozva: szakkörére több mint negyvenen járnak. Céljuk, hogy ez az iskola is csatlakozzon a nagy sakkmúlttal rendelkező és ebben a sportban sikeres iskolák sorába, illetve a város egyik kiemelkedő tehetséggondozó műhelyévé tegyék.