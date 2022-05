A néptánc nem ismer határokat. Korban sem, jó példa erre a Tiszavirág Néptáncegyesület deszki Deszkadöngető csoportjának néhány táncosa, a 73 éves Tóth Ferencné Éva, az 52 esztendős Szeles-Juhász Imre, valamint a 65 éves Körmöczi Sándor és felesége is. Mindannyiuk számára óriási szerelem a néptánc, amelyet szerintük nem lehet szavakkal leírni, ezt mindenkinek át kell élnie.

A tánc iránti elkötelezettségüket, szeretetüket a közelmúltban megtartott „Rözögtessük mög” – Dél-alföldi Szóló- és Páros Táncok Országos Versenyének zsűrije is észrevette és értékelte, ugyanis Éva és Imre páros lassú és friss csárdását, valamint Sándor szóló oláhosát is arany minősítéssel ismerték el. Sőt, mindannyian különdíjat is kaptak, a páros pedig a gyulai 22. Körös-völgyi Sokadalomra is meghívást kapott. Emellett Juhász Zsolt, a zsűri elnöke az értékelés során azt mondta, hogy talán már Körmöczi Sándor arcképe is odaférne a verseny plakátjára Kardos István és Ács György képe mellé.