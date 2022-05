Minden eddiginél gazdagabb programkínálattal nyitotta meg kapuit kedden a 6. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. A hagyományokhoz híven ez alkalommal is az Oscar-díjas, névadó operatőr Dobó utcai szülőházának koszorúzásával indult a rangos, filmes seregszemle, ahol Szabó Éva Andrea, a fesztivál társalapítója és művészeti vezetője, valamint az önkormányzat részéről Tóth Károly képviselő, a kulturális bizottság alelnöke köszöntötte a megjelenteket és foglalta össze röviden Zsigmond Vilmos különleges életútját.

A fesztivál egyrészt tisztelgés a filmvilág kiemelkedő tehetségű alkotójának emléke előtt. Ennek jegyében helyezünk el koszorúkat szegedi szülőházánál. Az operatőrök seregszemléje másrészt Szeged kulturális életének kiemelkedően fontos eseménye, harmadrészt pedig reményeink szerint évről évre mind ismertebb és rangosabb, nemzetközi bemutatkozási lehetőséget kínál a fiatal, tehetséges operatőröknek – fogalmazott az önkormányzati képviselő.

A koszorúzáson megemlékező beszédet mondott a Magyar Hollywood Tanács képviseletében Varga Árpád Zsolt is, aki személyesen ismerte Zsigmond Vilmost.

Harminc évvel ezelőtt jártam először az Egyesült Államokban, akkor találkoztam Vilivel Los Angelesben. Mikor megtudta, hogy hódmezővásárhelyi vagyok, attól a pillanattól kezdve úgy köszöntöttük egymást, hogy „szervusz földim!”. Nagyon sokat segített a kinti magyar filmeseknek, és nem véletlenül vált legendává itthon és külföldön is. Kiváló, egyszerű ember volt, egy utcaseprővel is órákat tudott beszélgetni, semmilyen sztárallűrje nem volt. Hihetetlen magyarságszeretete és -tudata vezette őt egész életében – idézte fel jó barátja emlékét.

Zsigmond Vilmos Szegeden, a Dobó utcában látta meg a napvilágot 1930. június 16-án. Emlékét tábla őrzi az épület falán. Fotók: Frank Yvette

A délutáni ünnepélyes megnyitón mások mellett Szűcsné Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a versenyprogram keretében szombatig összesen 48 alkotást, mintegy 1500 percnyi filmanyagot tekinthetnek meg a mozirajongók a Belvárosi Moziban.

A kísérő programok közül kiemelkednek a tematikus sorozatok és workshopok, amelyek keretében szerdán 10.30 és 15 óra között az AR és VR technika világával ismerkedhetnek az érdeklődők Herner Dániel producer és Erdély Mátyás, a Saul fia operatőre segítségével. A szakemberekkel folytatott eszmecserék mellett a szegedi Belvárosi Mozi game room-jában saját élmények szerzésére is lesz lehetőség.

Csütörtökön délelőtt a bűnfilmek képi világát járják körbe a résztvevők Varró Attila moderálásával, amelyek közül három sikeres magyar krimit is műsorra tűztek, sőt Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr kollégáinak filmjei közül is összeválogattak a szervezők egy csokorra valót. A nyitónapon az 1972-es Kabarét vetítették, de műsoron lesz többek között a Dűne, a Vérző olaj, A Gyűrű Szövetsége és A leleményes Hugo is.