Megérkezett Európába az afganisztáni válság miatt útnak indult migránstömeg első hulláma, mindemellett a tavaszi jó idő miatt is egyre több illegális bevándorló próbálkozik a déli határszakaszon. Megyénkben naponta 2-300 migránst tartóztatnak fel a járőrök, a rendőrség adataiból pedig jól látszik, hogy például Szeged-Gyálarétnél is jelentősen emelkedett a határsértők száma.

Van olyan nap, amikor né­hány óra leforgása alatt 3-4 csoportot tartóztatnak fel, ilyen volt például április 19-e, amikor először egy 37, majd egy 15, kicsivel később pedig egy 16 fős migránscsoportot akadályoztak meg az egyenruhások abban, hogy továbbhaladjanak az országban. Tehát néhány óra alatt csak Gyálarétnél 68 főt állítottak meg.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén idén eddig több mint 19 ezer személyt tartóztattunk fel és kísértünk vissza az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ez körülbelül 300 százalékos növekedést jelent a 2021-es adatokhoz képest. Továbbá 17 ezernél is több személyt akadályoztunk meg abban, hogy illegálisan Magyarország területére lépjen, ez 2021 hasonló időszakához képest több mint 160 százalékos emelkedést mutat – ismertette a legfrissebb adatokat Baukó Levente rendőr ezredes, a Csongrád-Csanád Me­­gyei Rend­őr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője.

Az ezredest és munkatársait lapunk is elkísérte a Gyálarétnél történő járőrözésre, ennek során megtudtuk, jellemzően létrák segítségével jutnak át a határzáron az illegális bevándorlók, valamint a Tiszán hajóznak át megyénkbe. Az ezredes rámutatott, a migránsok számának emelkedésében szerepe van a jó időnek, valamint a nyugat-balkáni migránsútvonal erősödésének is. Tehát ahogy Ma­­gyarországra, úgy Törökországba és a görög szigetekre is egyre több illegális bevándorló érkezik – tette hozzá.

A déli határszakasz védelmében segítséget kapunk a cseh és az osztrák kollégáinktól is, mindkét országból 39-39 rendőr lát el jelenleg szolgálatot a magyar–román és a ma­­gyar–szerb határnál. Tetszik nekik az itteni munka, a migránsok magas száma miatt folyamatosan úton, mozgásban vannak. Sok tapasztalatot gyűjtenek itt, amit elmondásuk szerint otthon is kamatoztatni tudnak – számolt be kérdésünkre Baukó Levente.

A Határrendészeti Szolgálat vezetője beszélt arról is, hogy ahogyan az elfogott migránsok száma nő, úgy a hozzájuk kötődő segítői magatartás is emelkedik. A tavalyi adatokhoz képest idén 200 százalékkal több embercsempészt fogtak el a megyében. Megjegyezte, a határzár mellett a migránsok segítői kövekkel, fadarabokkal dobálják meg a rendőröket és a honvédeket, így 2022-ben eddig több mint 70 esetben indult eljárás hivatalos, valamint közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt.

Baukó Levente kiemelte, a mélységi területeken is egyre jellemzőbb, hogy a migránsokat továbbszállító embercsempészek nem akarnak a rendőri intézkedésnek eleget tenni, ezért megpróbálnak elmenekülni, többször pedig ezt úgy teszik, hogy az ellenőrzést végzők testi épségét veszélyeztetik.