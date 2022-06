Folytatja a 4-es villamosvonal felújítását a Szegedi Közlekedési Kft. Azt közölték, hogy nyáron a Vám tér és a Szivárvány kitérő között dolgoznak majd, körülbelül 400 méteres szakaszon. Emiatt pótlóbuszok közlekednek az Anna-kút és Kecskés között június 16-tól au­­gusztus végéig.

Kicserélnek több mint ötszáz vasbeton keresztalj fabetétet, tartósabb, műanyag betétre; a régi sínek helyére pedig újabbakat raknak le. A cég szerint ezzel megszűnnek a pályahibák, és a sebességkorlátozást is feloldják. A szakaszon felújítanak 14 kapukihajtót, és a Szivárvány utcai átjáró kockaköves burkolatát is kicserélik betonosra. A munka 40 millió forintba kerül.

A Szegedi Közlekedési Kft. emiatt is 12 dízel autóbuszt üzemeltet, amelyeket tartalékként, különjáratként, valamint villamos- és trolipótlás céljából vetnek be. Az SZKT munkatársai még februárban használt csuklós, alacsonypadlós, klímás, négyajtós buszokat ke­­restek Németországban. Két volt müncheni csuklós Citaro buszt sikerült beszerezni, amelyek 2009-es évjáratúak, és jó állapotban voltak. A két busz beszerzési költsége szállítással együtt 35 millió forint volt. A buszok honosítása megtörtént, felszerelték az utastájékoztató és kommunikációs eszközöket, a fedélzeti jegyautomatákat, és a leszállásjelző rendszert is.

Változások a trolik közlekedésében

Csütörtöktől 6-os troli jár majd a Vértói út és Újszeged, Gyermekkórház végállomások között munkanapokon és hétvégén egyaránt 20 percenkénti ütemű közlekedéssel, az 5 jelzésű trolibuszokkal hangolva.

A 7 és a 7A jelzésű trolibuszt megszüntetik

A 9-es trolibusz útvonala módosul, a járatok Bakay Nándor utca végállomás és Lugas utca végállomás között közlekednek, ezzel kiszolgálva a 2022-ben megnyíló Cédrusliget lakópark megnövekedő közlekedési igényét.

Forrás: SZKT

A Szegedi Közlekedési Társaságnál naponta 43 trolibusz és 25 villamos teljesít szolgálatot. Ehhez folyamatosan jó állapotú járműparkra van szükség, ezért évente legalább 3-4 új trolibuszt és 2-3 új villamost kellene üzembe helyezni.

Az infrastruktúrának biztonságosan, a 21. század követelményeinek megfelelően kell szolgálnia, amihez néhány évtizedenként teljes rekonstruk­ciót kell végrehajtani egyes vonalakon, például a 4-es villamos pályáján.



Legalább egy hónapig kell majd buszozni a 4-es vonalán.

Fotó: karnok csaba