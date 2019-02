Sikeresen fellőtték a OneWeb első műholdjait a 650-ből

Kép: OneWeb

Sikeresen fellőtték egy orosz Szojuz-hordozórakétával a francia guyanai Kourouból az Airbus repülőgépgyártó és a OneWeb első hat műholdját abból a hozzávetőleg 650 darabos hálózatból, amellyel brit telekommunikációs vállalkozás olcsó internet- és telefonszolgáltatást akarnak biztosítani világszerte.A rakéta helyi idő szerint szerda este 18:37-kor, közép-európai idő szerint 22:37-kor startolt el.A OneWeb az tervezi, hogy mintegy 650 kicsi, 150 kilogrammot nem meghaladó műholdból álló, a Föld felszínétől csupán 1200 kilométerre keringő hálózatot alakít ki a világűrben. A projekt célja, hogy 2021-ig globális internethozzáférést biztosítson a nap 24 órájában. Az internetsebesség eléri a földi üvegszálas hálózatét, a műholdhálózat átviteli sebessége meghaladja az egy terabit per másodpercet.A hűtőszekrény méretű műholdakat az Airbus és a OneWeb közös vállalata, a franciaországi Toulouse-ban működő OneWeb Satellites építette.A BBC brit műsorszóró jelentése szerint a műholdak legfontosabb feladata a hálózati internetkapcsolatok továbbításához szükséges frekvenciák biztosítása. Ha az első hat műhold a várakozásoknak megfelelően teljesít, a OneWeb megkezdi a többi műhold sorozatgyártást még az idei évben. A globális internet lefedettséghez 648 eszközre van szükség, de a végső szám akár a kétezreet is elérheti.Ez azt jelenti, hogy idővel minden hónapban Szojuz-rakéták indulhatnak útnak akár 36 műholddal a fedélzetükön.A sorozatgyártást a floridai Kennedy Űrközpontban 85 millió dollárból létesítendő gyárban tervezik, és heti 15 műholdat készítenének. Egy műhold ára 1 millió dollár, ami a OneWeb vezetése szerint forradalmi, mivel általában nagyjából 50 millió dollárba kerül egy műhold elkészítése, ráadásul hónapokig tart.A BBC rámutatott, hogy ha csak a műholdhálózat felállításához és működtetéséhez szükséges földi létesítmények költségeit veszik figyelembe, a projekt összköltsége meghaladja a 3 milliárd dollárt. A brit műsorszóró megjegyezte, hogy több műholdas kommunikációval foglalkozó cég (például a Globalstar), amelyek korábban ugyancsak műholdhálózat kiépítésére törekedtek, túl nagy fába vágták a fejszéjüket és csődbe mentek.A OneWeb projektjébe mások mellett a Qualcomm chipkészítő, a Coca-Cola, a Virgin Group, valamint a LeoSat Enterprises, a Telesat és a Hughes Network Systems távközlési cégek is becsatlakoztak.