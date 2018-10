Fidesz: Gyurcsányék gyűlölik a határon túli magyarokat

A Fidesz-frakció szerint a Demokratikus Koalíció (DK) eddig nem kifogásolta azt az uniós irányelvet, ami lehetővé teszi a határon túli magyar állampolgárok szavazati jogát az Európai Parlamenti (EP) választáson, így ebből is látszik, hogy valójában csak a határon túli magyarokat gyűlölik.



A Fidesz képviselőcsoportja közleményében a DK-s Vadai Ágnes szerdai nyilatkozatára reagált, amely szerint a DK határozottan ellenzi, hogy az Európai Unión kívül élő magyar állampolgárok szavazhassanak a jövő évi EP választáson.



A nagyobbik kormánypárt frakciója jelezte: Magyarország uniós irányelvnek tesz eleget, amikor lehetővé teszi a határon túli magyar állampolgárok szavazati jogát. "Érdekes, hogy a Gyurcsány-párt ezt az irányelvet nem kifogásolta, ebből is látszik, hogy valójában csak a határon túli magyarokat gyűlölik. Saját állampolgárainktól elvennék a szavazati jogot, miközben az európai baloldal a migránsoknak szavazati jogot akar adni" - írták.



A kormány múlt héten pénteken nyújtotta be az Országgyűlésnek a választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslatát, amely megteremtené az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok számára az aktív választójog gyakorlásának lehetőségét az Európai Parlament tagjainak választásán. A javaslat indoklásában az Európai Unió Tanácsának egy 2018-as határozatára hivatkozik, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az uniós lakóhellyel nem rendelkező állampolgáraik számára is teremtsék meg az EP-választáson való részvételt.