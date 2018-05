Hét év után újra járatot indított az American Airlines Philadelphiából Budapestre

Hivatalosan is köszöntötték a hét év után Budapestre visszatérő American Airlines philadelphiai járatát, amely nem sokkal 9 óra előtt szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az első járatát május 4-én indította a dallasi székhelyű társaság. Boeing 767-300-asai október 28-ig, a nyári menetrend végéig járnak majd a két város között.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen azt mondta, az Egyesült Államokkal védelmi, kulturális kapcsolatokat is ápol Magyarország, de a gazdasági kapcsolatok a legerősebbek. 1700 amerikai vállalat több, mint százezer embert foglalkoztat Magyarországon, négy év alatt 50 nagy amerikai beruházást hajtottak végre, az Egyesült Államok a legnagyobb unión kívüli exportpiac lett Magyarország számára.



Az újabb beruházások elnyerésére irányuló tárgyalásokon azonban eddig versenyhátrány volt, hogy nem volt közvetlen légi összeköttetés a két ország között, ez a helyzet azonban a LOT New York-i és chicagói, valamint az American Airlines philadelphiai járatával sokat javult.



Szijjártó Péter reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közeljövőben újabb hosszú távú jártok létesülnek először keleti, majd nyugati irányba. Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy korábban soha nem volt légi összeköttetés Budapest és Philadelphia között. A repülőtér vezetője nem csak közvetlen, de sok átszálló utasra is számít. Ezt alátámasztotta Richard Muise, az American Airlines európai és kanadai üzemelésért felelős igazgatója, aki azt mondta, hogy nem csak a közvetlen, de az átszálló utasforgalomban is jelentős érdeklődés mutatkozik.



A legnépszerűbb célállomások Budapestről Miami, Los Angeles, San Francisco és Chicago. Az eseményen jelen volt David Kostelancik, az Egyesült Államok Magyarországra akkreditált ideiglenes ügyvivője is, aki a kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok erősödését reméli az új járattól.



A világ legnagyobb légitársaságaként számon tartott American Airlines legutóbb 2011-ben közlekedett Budapestre, akkor a Malév légiszövetségi partnereként Budapest és New York között üzemeltetett járatokat, amelyeket a magyar nemzeti légitársaság 2012 februári megszűnése után a nyári menetrendre már nem újított fel. Most a nyugati parti nagy gyűjtő-elosztó központjuk, Philadelphia és Budapest között repülnek, a hálózaton az Egyesült Államokon belül három órán belül 35 városba lehet eljutni.