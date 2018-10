A mindszenti Ági néni mindennap átolvassa lapunkat - már több mint fél évszázada járatja a Délmagyarországot

Keck Róbertné Ági néni évtizedek óta hűséges előfizetőnk. Fotó: Kovács Erika

– Még soha életemben nem nyertem semmit. Amikor láttam a nevem az újságban, nagyon megörültem – mondta nevetve Keck Róbertné Ági néni. A 84 éves, nyugalmazott pedagógus hűséges előfizetőnk. Több mint öt évtizede járatja lapunkat. A szerencse most neki kedvezett. Egy fagylaltkészítő géppel leptük meg.– 37 és fél évig tanítottam, néhány évig tanyai iskolában is, ami nagyon szép emlék. Az ottani gyerekeket még fegyelmezni sem kellett. Figyeltek, szót fogadtak. Miután bekerültem a városba, itt is csodás emlékeket gyűjtöttem – mesélt a munkás éveiről.Ági néni öt évvel ezelőtt veszítette el a férjét. Két lányuk született, mindketten Békés megyében élnek férjeikkel. Öt unoka is érkezett a családba, sőt, hamarosan az ötödik dédunoka is megszületik.– Bár szétszóródott a család, de életem legnagyobb boldogsága az, hogy mindig hazajönnek, gyakran meglátogatnak a családtagjaim. A nyár maga volt a paradicsom. Itt voltak a dédunokák, egyik szebb volt, mint a másik – mondta boldogan.– A Délmagyarországot már a szüleim is járatták. 1957-ben esküdtünk meg a férjemmel, akkor már mi is előfizettünk. Csak a sportot nem olvasom el a lapban, de minden mást igen. Hátulról kezdem az újság átlapozását, az időjárással. Úgy haladok előre. A férjem pedig mindig a sporttal kezdte...Ági nénielárulta, szereti az olvasók véleményét, a települési híreket. A politika azonban kevésbé érdekli. Kedveli a magazinokat is, főleg a Lakás és Kertet, no meg a rejtvényeket.Az idős asszony nagyon örült a fagylaltkészítő gépnek. Ha jönnek a gyerekei az unokákkal és a dédunokákkal, kipróbálják.