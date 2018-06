Anasztázia az interneten olvasta cikkünket a vásárhelyi kisfiúról - Gyuláról is érkezett segítség Ricsikének

Ricsikének ezúttal Gyuláról érkeztek látogatói. Fotó: A család felvétele

– Az interneten olvastam a Délmagyarországban megjelent cikket Ricsikéről, akit epilepsziás betegsége élete végéig ágyhoz köt – mondta a Békés megyei városban, Gyulán élő Molnár Anasztázia.– Amióta volt egy súlyos betegségem, és nehezen ment a felépülés, még jobban átérzem a betegséggel, nehéz sorssal küszködők helyzetét. Ahogy elolvastam a cikket, úgy döntöttem, segítek.Lapunkban jelent meg néhány napja egy cikk Ricsikéről. Az epilepsziás kisfiú 6 éves. Sem ülni, állni, járni nem tud, még a fejét sem mozgatja. Édesanyja kupakokat gyűjt, abból egészíti ki a családi bevételt. Most egy speciális betegágyra is gyűjtöttek (2018. május 23.: A 6 éves vásárhelyi kisfiúnak, Ricsinek segítségre lenne szüksége. Rengeteg kupak kellene a speciális betegágyhoz).Molnár Anasztázia a hódmezővásárhelyi önkormányzatot hívta fel, hogy megtudakolja a család elérhetőségét. Így ismerkedett össze telefonon a város egyik alkalmazottjával. Elhatározták, hogy fele-fele alapon fizetik ki az ágy árát. Anasztázia és a vásárhelyi adományozó, aki kérte, maradjon a neve titokban, pénteken járt a családnál, és adta át a 70-70 ezer forintot. Anasztázia édesanyja is elkísérte Ricsikéékhez a lányát, ő pedig 30 ezer forinttal támogatta a családot.– Nagyon jó érzés volt találkozni Szabó Klárával és kisgyermekével. A saját szememmel is meggyőződtem róla, hogy jó helyre megy a segítség – mondta a gyulai adományozó.Az ágy napokon belül megérkezik, hamarosan abban alhat a kisfiú.Az édesanya korábbi cikkünkben elmondta, ezt megelőzően már mintegy 400 ezer forintot juttattak el hozzájuk az adakozó, jó szándékú emberek (2018. június 4.: Jövő héten érkezik meg Ricsike speciális ágya. Cikkünk után közel 400 ezer forint támogatást kapott a vásárhelyi család). A napokban pedig további 50 ezer forintot adtunk át az édesanyának, egy névtelenséget kérő támogató jóvoltából.