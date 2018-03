Vásárhelyre igazolt Horn Gyula titkárságvezetője

Az új vásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter eddigi tevékenységét értékelte a Fidesz– KDNP közgyűlési frakciója. Hegedűs Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a városvezető az elmúlt hetekben a főjegyzőn, az aljegyzőn és a kabinetiroda vezetőjén kívül az egész polgármesteri titkárságot lecserélte. A Cseri Tamással közösen tartott sajtóbeszélgetésen az is elhangzott, hogy a kabinetiroda élére már meg is van az új személy, aki egykor Horn Gyula titkárságvezetője volt. Az állításnak ajárt utána, s azt írták, több vásárhelyi megerősítette az információt, hogy valóban felvették Baranyi Máriát, aki már vezetőként koordinálta a titkárságot, és irányította a polgármesterhez érkezőket.A portál azt írja, hogy a bölcsészvégzettségű Baranyi Mária diplomáciai pályára készült, és saját bevallása szerint a Horn Gyulánál betöltött titkárságvezető pozíciója előtt „különféle vállalatok és intézmények nemzetközi osztályain dolgozott, s a Magyar Rádió és az MTI munkatársa is volt".A rendszerváltás utáni első MSZP–SZDSZ-kormány idején, 1994 és 1998 között a miniszterelnök titkárságának vezetője. 1995-ben Horn Gyula a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárává nevezte ki.Könyvet is írt Egy előszoba titkai – Horn Gyula közelről 1994–1998 címmel, amelyben egyértelműen fogalmaz, nem csinál titkot vállalt szerepéről: „a döntéshozatalokban nem vettem részt, ennek ellenére munkámmal hozzájárultam az események alakulásához". A kötetből kiderül, hogy a politikai tevékenység bár nem tartozott munkaköréhez, mégis minden tette politikai volt. Baranyi Mária arról is írt, hogy azt is megpróbálta jelezni, ő mit tart kívánatosnak.A promenad.hu felveti, hogy vajon mire kell számítaniuk azoknak, aki Márki-Zay Péter színe elé kívánnak járulni Vásárhelyen. Baranyi ugyanis a Horn-előszobát valóságos politikai boszorkánykonyhaként jellemezte, könyvében is írta, hogy szelektált, ki mehetett be és ki nem a miniszterelnökhöz.