Rendhagyó módon kapott nyugdíjemelést a plébános

Hogyan kell tisztességesen élni? A makói Iskola utca régi parasztházának kerítésén lévő vízhatlan műanyag táblák rövid üzenetei, ábrái egyszerűen elmagyarázzák. A ház Katona Pálé. A nyugdíjas plébános a ma Szlovákiához tartozó Vízkeleten született 1937-ben. Tizenéves volt, amikor családjával együtt – az úgynevezett lakosságcsere-egyezmény nyomán – kitelepítették Pitvarosra. Oltár az asztal

Az általános iskolából a kecskeméti piaristákhoz ment tanulni. Papként a legjobban Szatymazon érezte magát a hatvanas évek közepén, olykor a tanítót is helyettesítette a tanyai iskolában. Egész Európát bejárta zarándokló hívekkel, VI. Pál pápa szót váltott vele, amikor a gyerekekkel énekelt a téren. Járt a Szovjetunióban is, megnézte a leningrádi pravoszláv főiskolát. Találkozott sokféle emberrel, és becsül olyanokat is, akik nem hívők, de természetüknél fogva jó szándékúak. Plébánosként legutóbb hosszú ideig Makón, majd végül Földeákon szolgált. Tavaly augusztusban költözött vissza Makóra. A nyugdíj a katolikus papok számára nem azt jelenti, hogy többé nem veszik föl a reverendát, a misemondás vagy -látogatás szombaton és vasárnap kötelező számukra. Katona Pál otthonában a nagyszoba asztala oltár, de hétvégén a makói Csanád vezér téri kápolnában szokott misét mondani. Utána beszélget a hozzá forduló hívekkel. Emellett továbbra is írja rövid, tanító-nevelő üzeneteit, amelyekből lapunk is szokott közölni. Elektronikus levelei hatvan címre jutnak el. Paradicsom, paprika

Azt az üzenetét is megkapta mindenki, amelyben nyugdíjának emelését kérte az egyházmegyétől. – Azért írtam, mert már kölcsön kellett kérnem, hogy ki tudjam fizetni az előfizetéses ételt, amit hoznak nekem – mondta Katona Pál. – Kétféle nyugdíjat kapok, államit és egyházit, az előbbit rendszeresen emelték, az utóbbit nem, ha jól emlékszem, tizennyolc éve. A probléma megoldódott, az egyházmegye emelt a nyugdíjamon.



Most 174 ezer forintból él, ami önmagában jó nyugdíj lenne, de van egy segítője, aki mindent elvégez helyette, amit ő nem tud. Neki havonta ad fizetést, 60 ezer forintot. Ezt a pénzt nem akarta csökkenteni, főleg most, hogy a ház körül is vannak tervei. Művelni fogja a kertet, beülteti paradicsommal, paprikával, nem magának, hanem segítségképpen, másoknak. Vannak rászoruló emberek, akiket rendszeresen támogat. Azért is fontos ez, mert így elfoglalja magát. Kertészkedni és beszélgetni, ez a terv. Ettől lesz jobb a világ

– A jóságot természetes dolog jósággal viszonozni. Igazán az a kihívás, hogy a kellemetlenkedő emberrel is jók legyünk. Pedig ez az Isten elvárása: az ő napja is fölkel, az ő esője is hull jókra és gonoszokra egyaránt. Attól nem lesz jobb a világ, ha a gonoszságot gonoszsággal viszonozzuk – hozza szóba a plébános számtalan könyve s a kerítésre is kifüggesztett üzenetei közül a legfontosabbat. – Ha jóval viszonozzuk a rosszat is, kitartóan, nagyon érdekes változás következik be. Az ember idővel jót kap vissza azoktól is, akik esetleg nem kedvelték. Ezt én a mindennapi életben megtapasztaltam. Az előző makói polgármesterrel, Buzás Péterrel nem kezdődött jól a kapcsolatunk. Csodálkoztak az ismerőseim, miért mondok róla jót, amikor kellemetlenkedett velem. Azért, mert ami jót tett, az a mi viszonyunktól függetlenül jó volt a városnak, ezt el kell ismerni. Ő is rájött az én magatartásom igazságára. Tudom, mert megbeszéltük.



Katona Pál szerint Ferenc pápa magatartása – közel maradni az emberekhez, közöttük járni – ha meg is lepett a katolikusok között sokakat, hosszú távon jót fog tenni az egyháznak.