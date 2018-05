Monacói Nagydíj - Ricciardo nyerte az időmérőt is

Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.A 28 éves versenyzőnek ez pályafutása második pole pozíciója, az elsőt két évvel ezelőtt szintén Monte-Carlóban szerezte meg. Ricciardo mellől a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája startol majd, míg a harmadik rajtkockát a szintén négyszeres vb-győztes, címvédő és a vb-pontversenyben most is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője foglalja el.Ricciardo csapattársa, a holland Max Verstappen nem tudott részt venni az időmérőn, mert a délelőtti, harmadik szabadedzésen összetörte az autóját, a csapat pedig nem tudott elkészülni időben a javítással. Így a története 250. F1-es futamán résztvevő Red Bull egyik pilótája a mezőny elejéről, másik versenyzője pedig az utolsó helyről rajtol majd. A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.A teljes rajtsorrend: 1. sor: Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) Sebastian Vettel (német, Ferrari) 2. sor: Lewis Hamilton (brit, Mercedes) Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 3. sor: Valtteri Bottas (finn, Mercedes) Esteban Ocon (francia, Force India) 4. sor: Fernando Alonson (spanyol, McLaren) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 5. sor: Sergio Perez (mexikói, Force India) Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 6. sor: Nico Hülkenberg (német, Renault) Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 7. sor: Szergej Szirotkin (orosz, Williams) Charles Leclerc (monacói, Sauber) 8. sor: Romain Grosjean (francia, Haas) Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 9. sor: Marcus Ericsson (svéd, Sauber) Lance Stroll (kanadai, Williams) 10. sor: Kevin Magnussen (dán, Haas) Max Verstappen (holland, Red Bull)Korábban írtuk:Az első kettőhöz hasonlóan az ausztrál Daniel Ricciardo nyerte meg a harmadik szabadedzést is a Forma-1-es Monacói Nagydíjon.A Red Bull pilótája mindössze egy ezredmásodperccel előzte meg szombaton csapatársát, a holland Max Verstappent, aki a gyakorlás végén összetörte kocsiját. Lewis Hamilton, aki címvédőként vezeti a világbajnoki pontversenyt, ezúttal csak ötödik lett.Eredmények (a formula1.com alapján), 3. szabadedzés, élcsoport: - 1. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:11,786 perc 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0,001 mp hátrány 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 0,237 mp h. 4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 0,356 mp h. 5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 0,487 mp h. 6. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 0,570 mp h. korábban: 2. szabadedzés: 1. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:11.841 perc 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:12.035 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:12.413 4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:12.536 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:12.543 6. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:12.642 1. szabadedzés 1. Ricciardo 1:12.126 perc 2. Verstappen 1:12.280 3. Hamilton 1:12.480 4. Vettel 1:13.041 5. Räikkönen 1:13.066 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1:13.456 A további program: időmérő edzés 15.00 vasárnap: futam 15.10