Nagyon fontos sikert aratott a Szeged SZTE

Fegyelmezetten. Lengyel Anett (jobbra) is remekelt. Fotó: Karnok Csaba

A női vízilabda OB I hetedik fordulójában rendkívül fontos mérkőzésen tudta szezonbeli első győzelmét megszerezni a Szeged SZTE, hiszen két közvetlen riválisa közül az egyik, a Tatabánya ellen 12–8-ra diadalmaskodott a SZUE-ban. Köszönhető ez a remek kezdésnek, hiszen 5–0-s hazai vezetésnél találtak be először a vendégek.– A lányok átérezték, hogy nagyon fontos most nyerni, és meg is van rá a sanszunk. Számunkra ez rangadó volt, amelyen végig fegyelmezetten játszottak a lányok, mindent megvalósítottak, amit megbeszéltünk, ráadásul az ellenfél taktikai váltására is rögtön tudtunk reagálni.Női vízilabda OB I, 7. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Fodor, Nóvé.Szeged SZTE: TRIFÁN – Árkosy, BOTKA 2, TÓTH P. 1, LENGYEL D. 6. Csere: Rácz, Damjanovics. Vezetőedző: Varga Tamás.Tatabánya: Zirighné Sós – ZANTLEITNER 4, Jenei, Pintér 1, Bicskei 1, Tátrai, Keresztes. Csere: Dobos, Vaszari 2, Petik, Sedlakova, Kolarova. Vezetőedző: Bicskei Péter.Gól – emberelőnyből: 10/1, ill. 5/1.Ötméteresből: 3/3, ill. –.Kipontozódott: Jenei.