Európában csemegekukorica-nagyhatalom vagyunk: 5-600 ezer tonnát termelünk évente, de a hőségtől most drágulhat

Nagyban csak öntözve

Koromné Katona Erzsébet őstermelő olyan kukoricát árul a Mars téren, ami gyorsan megfő. Szeretik a vevők. Fotó: Török János

A friss biztosan magyar

A csólyospálosi Elekes Tibornál sok a román vásárló is a nagybani piacon. Fotó: Török János

A vámháború nyertesei lehetnek

– Most 60 forintért tudok eladni egy csövet, a múlt héten 70 volt, tavaly előfordult, hogy 90 forintot is kaptam érte – mondta a napokban a szegedi nagybani piacon a Csólyospálosról érkezett Elekes Tibor, hozzátéve, most vagyunk a közepén a csemegekukorica szezonjának. Eladási gondjai nincsenek: a románok sokat visznek tőle, és az is javítja majd a pozícióját, ha a dinnyénél véget ér a főszezon.Magyarországon 32–35 ezer hektáron termelnek csemegekukoricát, évente 5–600 ezer tonna körüli termést takarítanak be. A hozamokban nincsenek nagyobb kilengések, mivel művelése erősen gépesített, és a technológia is korszerű. – Ma már nincs olyan terület, ahol felvásárlói szerződés nélkül vetnének ipari célra szánt csemegekukoricát a gazdák – mondja Ledó Ferenc, a FruitVeb terméktanács elnöke.A felvásárlók meghatározzák, milyen fajtákat vessenek a termelők, és mikor kell betakarítani. A szerződéskötés egyik legfontosabb feltétele a terület öntözhetősége. A szakember szerint ebbe a körbe nehéz bekerülni, hiszen a feldolgozók hosszú évekre állapodnak meg ugyanazokkal a gazdákkal.A csemegekukorica szezonja idén nagyon szépen indult, a növény szereti a csapadékos, meleg időjárást. Ezt júniusban és júliusban meg is kapta, de a jelenlegi kánikula a csemegekukoricának is sok. Ennek is betudható, hogy az egyik multinál 80 forintról 100 fölé kúszott az ára.A kiskereskedelmi fogyasztásra szánt csöves csemegekukorica termelésével főként kisebb családi gazdaságok foglalkoznak, a termőterület mindössze 2 százalékán. Ez 5–600 hektárt jelent, ahol évente 4000–4800 tonna terem. Ledó Ferenc szerint a magyar vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a csöves kukorica, legyen szó piacon, áruházban vagy strandon kapható termékről, hazai termelésből származik.Ilyen biztos pont a szegedi Mars téren Katona Lajosné és lánya, Koromné Katona Erzsébet. – Július elején már hoztuk az első csöveket, és kitartunk az őszi fagyokig – mondják a Bordányból érkezett őstermelők, hozzátéve, ha túl sok van, a nagybani piacra is visznek a kukoricából. – Ezt a fajtát, a Basint azért szeretik a vevők, mert nagyon gyorsan megfő – állítják az asszonyok. Ki is írták nagy betűkkel a portékájukra, hogy 3 perces. Három a csőméret is, 80, 100 és 120 forint darabja, ami valamivel felette van a Mars téri átlagárnak, de így sem szárad rájuk az áru.Óvatosan az alkalmi árusokkal!Sok törzsvevőjük van és alkalmi is bőven akad. – Ha Szegeden vagyok, mindig kijövök a Mars térre, és ha szezonja van, veszek néhány cső csemegekukoricát – mondja a soproni Kaskó Róbert, aki nem sokat alkudozott. Visszajáró viszont a szegedi Pavlik József, egy apró szépséghibával: ő nem fizető vevő. Díszállatként tartott törpenyulainak viszi innen a kukoricabajuszt és a zsengébb, levágott részeket.A vásárlásnál azért nem árt óvatosnak lenni. A nyári hónapokban nem ritka, hogy a nagyvárosok terein megjelennek az alkalmi kukoricaárusok. Jobb esetben a piacokon megmaradt, elöregedett árut kínálják így, de az is előfordulhat, hogy kétes áruhoz jutottak olcsón. – Olyanhoz, amelyet a termelő azért nem tudott szabályosan, normál áron eladni, mert például a megengedettnél több növényvédő szert tartalmaz – figyelmeztet Ledó Ferenc.Magyarország Európa legnagyobb csemegekukorica-termelője, világszinten is csak az USA előzi meg. A növény hazai jövedelmezősége javulhat, az amerikai vámháborúban ugyanis a csemegekukorica is érintett.Az Európai Unió nemrég bejelentette, hogy vámot vet ki az Amerikai Egyesült Államokból származó termékre, ez a tény pedig a közösségben termelt áru piaci pozícióját javíthatja.