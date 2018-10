Középpontban az I. világháború - ezeken a helyeken küzdöttek a szegedi bakák

Doberdónál, Przemyslnél és a világégés más frontjain szegedi és vásárhelyi bakák ezrei küzdöttek. A 41. Csongrád Megyei Levéltári Napok tematikája az I. világháború befejeződésének századik évfordulója köré épül: a harctéri események mellett a fegyverszünet utáni forradalmakról is szó esik.



Az előadásokból kiderül, miért mondta azt József főherceg, hogy „fogalom volt a szegedi 46-os ezred; a hősiesség és megbízhatóság dicsőséges fogalma", és az is, hogy vitézségük egyik leghíresebb helyén, Doberdónál mi maradt az egykori bakák után.



Szó esik azokról a honvédekről, akik elestek a fronton, továbbá a harcokból hazatért Horthy Miklósról is, akire ma már elsősorban politikusként, kormányzóként emlékezünk. Október 4-én, csütörtökön 16 órától várják az érdeklődőket a Szent-Györgyi Albert Agórába az előadásokra, amelyeken a részvétel ingyenes.