Borsos árat akar kérni a komodói sárkány megtekintéséért Indonézia

Borsos árat fizethet a jövőben az, aki közelről, a természetes élőhelyén akarja megcsodálni a komodói sárkányt, a világon élő legnagyobb gyíkot - legalábbis ez az indonéz kormány szándéka.



A Kis-Szunda-szigetek tartomány kormányzója, ahol az agresszív hajlamú, mérgező nyálú varánusz él, személyenként 500 dollárt (141 ezer forint) akar kérni a látványért. A külföldi turistáknak most 10 dolláros (2824 forint) belépti díjat kell fizetniük a Komodói Nemzeti Parkba.



Ha Viktor Bungtilu kormányzó kezdeményezése sikerrel jár, a jövőben csak VIP-turisták látogathatják az akár három méter hosszúra és hetvenkilósra is megnövő varánuszokat.



"A komodói sárkány egyedülálló, de sajnálatos módon nagyon olcsó" - panaszolta a kormányzó egyetemi kancellárok előtt mondott beszédében.



"Csak a vastag pénztárcájú emberek láthatják a sárkányokat. Akiknek nincs pénze, ne jöjjenek ide, mert a park kizárólag különleges emberek számára épült" - tette hozzá.



A kormányzó azt is javasolta, hogy a térségbe turistákat szállító hajók 50 ezer dolláros (14 millió forint) kikötési illetéket fizessenek.



Indonéziai politikai vezetők gyakran tesznek soha meg nem valósuló bejelentéseket. A kábítószer-ellenes harc vezetője például 2015-ben azt javasolta, hogy a kábítószer-kereskedőknek krokodilok és piranják lakta mocsaras vidéken építsenek börtönt.



Évente turisták ezrei látogatják az Indonézia keleti részén fekvő Komodót, ahol az óriás húsevők a saját élőhelyükön tekinthetők meg. A hüllők elvileg veszélyesek az emberre, de ritkák a halálos végű támadások.



A hatóságok a térség ökoszisztémájának védelme érdekében már korábban is korlátozni akarták a látogatók számát.