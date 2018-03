Dr. House lesz II. Erzsébet új férje

Hugh Laurie váltja Matt Smith-t a The Crown című Netflix-sorozat harmadik évadában - írja a borsonline.hu A Dr. House című széria 58 éves sztárja helyett korábban Paul Bettany-t nézték ki a producerek Fülöp herceg szerepére, akik végül Laurie mellett tették le a voksukat.Korábban kiderült, hogy az alakításáért Golden Globe-al jutalmazott Claire Foy helyett Olivia Colman veszi át a most 92 éves II. Erzsébet szerepét, valamint Helena Bohnam Carter is csatlakozott a stábhoz, aki Margit hercegnőt alakítja a gigaköltségvetésű sorozatban.