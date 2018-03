Műanyagszemcsékkel szennyezettek a legnépszerűbb palackozott ásványvizek

A fredoniai New York Állami Egyetem kutatói 250 palackozott vizet vizsgáltak meg Brazíliában, Kínában, Indiában, Indonéziában, Kenyában, Libanonban, Mexikóban, Thaiföldön és az Egyesült Államokban.



Az egyebek között az Aqua, az Aquafina, a Dasani, az Evian, a Nestle Pure Life és a San Pellegrino márkák palackozott vizeiből vett minták 93 százalékában mutattak ki műanyagszennyeződést, például polipropilént, nejlont és polietilén-tereftalátot (PET) szakemberek.



A kutatók a mikroműanyagok kimutatására kifejlesztett speciális technológia segítségével tesztelték le a mintákat. "Úgy gondolom, hogy az azonosított műanyagrészecskék többsége magából a palackból, a kupakból, a palackozási eljárás folyamán kerül a vízbe" - mondta a vizsgálatot vezető Sherri Mason, az egyetem kutatója.



A tanulmány szerint palackonként nulla és több mint tízezer között mozgott a műanyagként azonosított szennyezőrészecskék száma. A 0,1 milliméternél nagyobb átmérőjű mikroműanyag-szemcsékből áltagosan 10,4-et, míg az ennél is kisebb szemcsékből áltagosan nagyjából 325-öt mutattak ki a kutatók literenként.



Egy korábbi tanulmány eredményeit felidézve Mason elmondta, hogy a csapvízben is kimutattak műanyagrészecskéket, ám jóval kisebb mennyiségben. "A csapvíz gyakorlatilag biztonságosabb, mint a palackozott víz" - jegyezte meg a kutató.



A szakértők szerint egyelőre nem tudni pontosan, hogy milyen kockázatokat jelent az emberi szervezetre az ilyen mértékű szennyezettség.



A friss eredmények nyomán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ivóvízben lévő műanyagszemcsék jelentette lehetséges kockázatokról.