A karácsonyi gömb titka

Nézzenek be hozzánk, képek annó!

Aza hófödte Stefániát láthatjuk 1980-ból. Aszánkózó gyerekek illusztrálják a téli örömöt. Egy hóember készítésének első mozdulatait láthatjuk asokkal több jelentéstartalommal bír, mint ahogy azt első ránézésre gondoljuk. Minden igazi karácsonyi gömb attól (is) varázslatos, hogy magunkat is láthatjuk benne, kissé viccesen, kissé torzítva. A fotón a karácsonyi hangulaton túl bónuszként Enyedi Zoltán sajtófotóst, a kép készítőjét is felfedezhetjük. Megtalálták? Ha igen, azt is megérdemlik, hogy azáltal most is havasan láthassák a Dómot, Boldog Karácsonyt!