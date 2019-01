Las Vegasban mutatkozott be az új, Kecskeméten gyártott Mercedes-Benz CLA Coupé - fotókon a csodajárgány

A Las Vegas-i CES (Consumer Electronics Show) keretein belül bemutatkozott az új, hazánkban gyártott Mercedes-Benz CLA Coupé, mely figyelemfelkeltő formatervvel és rendkívül intelligens megoldásokkal érkezik. Az MBUX belső tér asszisztenstől kezdve, amely a vezérlési parancsokat akár kézmozdulatok alapján is képes teljesíteni, az Augmented Reality navigáción keresztül az egyedi fitness-javaslatokat felvonultató ENERGIZING COACH funkcióig az új CLA számtalan okos megoldással büszkélkedhet.Mindezeken túl a négyajtós kupét magas szintű aerodinamikai tulajdonságai, hatékonysága és a vezetői segédrendszerek csomag új Intelligent Drive funkciói teszik még kiemelkedőbbé. A formaterv az elődmodellénél is kecsesebb, a motorháztető Powerdome domborításai és a lejjebb helyezett hátsó rendszám pedig még jobban kihangsúlyozzák a modell kupés karakterét.A "Világszínvonal Magyarországról" szlogent az új CLA tovább erősíti, hiszen a Mercedes-Benz legújabb büszkeségét továbbra is Kecskeméten gyártják majd, csakúgy, mint az elődmodellt - írja a Mercedes-Benz Hungária Kft. sajtóanyagában.