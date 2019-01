Nyilvános és ingyenes a lekérdezés - piactisztító a kilométeróra-állás: Kevesebb lesz a használt autóknál a zsákbamacska

Kiderül, hogy a megvásárolni kívánt autó körözés alatt áll-e, érvényes-e a kötelező felelősségbiztosítása, de a forgalomból történő kivonásokat is nyomon követhetjük. Láthatjuk a jármű azonosítóival és okmányaival kapcsolatos információkat, és persze a rögzített kilométeróra-állásokat.

Töréskár

A biztosítási kártörténeti adatokat csak 2019. január 1-től kérdezhetjük le, ám így is jövőbe mutató a lehetőség. Ha innentől összetörik az autónkat, vagy mi szaladunk bele egy másik, magyar rendszámú járműbe, ezek bekerülnek a lakossági lekérdezés rendszerébe is. Nem túl részletesen, de megtudjuk majd, hogy a jármű érintett volt-e biztosítási káreseményben, és ha igen, mikor. Az viszont már most hasznos, hogy a rovatban szerepel, van-e rajta érvényes kötelező biztosítás, vagy sem.

Januártól üzemel a mindenki által elérhető és ingyenes járműfelismerő rendszer, ami megkönnyíti a használt autót vásárlók dolgát és megnehezíti a kilométerórák tekergetőiét. Értékes adatokra bukkanhatnak a megvásárolandó kocsi múltjából azok, akik ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkeznek, egyszerű leellenőrizni az aktuális futásteljesítményt és az autó kortörténetét.portál nyitóoldalán az új szolgáltatások menüpontnál a legfrissebbek közül ez az első, úgy hívják, Jármű Szolgáltatási Platform. Belekattintva jelzi, hogy ez január végéig csak tesztüzem, így nem biztos, hogy minden szolgáltatása maradéktalanul elérhető – mi így is mindent megtaláltunk.Megadhatjuk, hogy az adott rendszámú járműről milyen adatokat szeretnénk lekérdezni. Az elkészült dokumentum nyomtatható, és le is menthető.Fontos, hogy a műszaki és eredetvizsgán készített képek is elérhetővé válnak. Ezek közül a legfontosabbak a kilométeróra-állásról készült fotók, de a külsők is hasznosak, ha időközben tört az autó, és néhány elemét újrafényezték.Tesztüzem vagy nem, az általam használt autóról mindent megtudtam. Orosházán vettem az Opelt, és látszott, hogy a kereskedő egy hónapra kivonta a forgalomból. Történt ez 2015 júniusában, az akkor készült eredetvizsgálat fotóit is végignéztem, motorszámmal, alvázszámmal, kilométeróra-állással. Ugyanekkor készült egy fotósorozat a műszaki vizsgáról is, természetesen azon is 109 ezer 577 kilométer volt a futásteljesítmény.Két korábbi műszaki vizsga adatai és fotói is elérhetők, ezeknél 80, illetve 52 ezer kilométert mutatott az óra. Azóta egyszer már én is vizsgáztattam az autót Szegeden, közel 126 ezer kilométer volt benne 2017 nyarán, és persze idén is viszem majd, akkor bőven túl lesz a 150 ezren.Népszerű voltam kolléganőim körében, amikor a cikkírás közben lehívtuk a csajos autók adatait, mindenkinek stimmelt, bár találtunk olyan autót, hogy a két külső képet duplán töltötték fel az egyik vizsgánál, viszont nem volt ott a kilométeróra-állása. Ez lehet feltöltési vagy tesztüzemi hiba is, mert darabra megvannak a fotók. Ezt támasztja alá, hogy a megelőző két műszakiról teljes a sorozat, benn a hihető kilométeróra-állásokkal.Beállítottunk a szegedi, Vásárhelyi Pál utcai W-Autó kereskedésbe, és találomra kiválasztottunk egy 2007-es gyártású dízel Ford Focust. Lekérdeztük, és mindent rendben találunk a bizományos értékesítésre átvett autónál, volt érvényes forgalmija, kötelezője, nem körözték, és a fotókon is rögzített óraállások logikusak voltak.– Örülünk, hogy tisztul a piac, azzal együtt, hogy a kilométeróra-állások már korábban is lekérdezhetők voltak, igaz, nem ingyen – mondja az ügyvezető. Ők is jártasak már az új rendszerben, azt viszont hangsúlyozzák, hogy csak a magyarországi autókról vannak benne adatok, a külföldről behozottak előélete továbbra is ismeretlen. Vagyis a szegedi használt kereskedésekben eladásra kínált kocsik bő egyharmadánál működik csak megbízhatóan a lekérdezés.– Ne kilométeróra-állást vásároljunk, hanem autóállapotot! – hangsúlyozza Horváth Csaba, hozzátéve, a pontosan vezetett szervizkönyv is nagyon fontos. És nemcsak azért, hogy az ebben szereplő kilométeróra-állásokat összevessük a rendszerben rögzítettekkel, hanem, hogy tudjuk, megkapott-e időben minden karbantartást.