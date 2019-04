Ön tudja, hogyan kellene elraknia az autóról lecserélt gumit? Ilyen a helyes abroncstárolás

A Bridgestone statisztikái szerint a magyar autósok egy gumiszettel akár 50-60 ezer kilométert is megtesznek, szemben a nyugat-európaiakkal, akik feleennyi után már új abroncsokat szereltetnek kocsijaikra. Egy felmérés szerint a járművezetők negyede közlekedik téligumikkal még a tavaszi időszak végén is, ami spórolási megoldásnak tűnhet, ám a szakértők szerint balesetveszélyes döntés.



– A keményebb keverékből gyártott nyárigumihoz képest, a lágyabb téligumi rosszul tűri a tavaszi-nyári időszakot. Az autónk féktávolsága 100 kilométer/órás sebességről lefékezve akár 8-10 méterrel is hosszabb lehet, a kocsi pedig akár 10 százalékkal is többet fogyaszthat, ezért a takarékossági tévhit is megdőlni látszik – mondja Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Magyarország Kft. személygépjármű-abroncs üzletág vezetője.



– Érdemes tehát mielőbb visszaszereltetni a nyárigumikat, de előtte ellenőriztessük az abroncsok állapotát, mert azokat akár tárolás közben is érheti károsodás. Fontos, hogy a téligumikat is megfelelően tároljuk, mert a használaton kívüli abroncsok helyes kezelésével növelhető az élettartamuk és a teljesítményük, végső soron pedig biztonságosságunk – tette hozzá a szakember.



A gumihotel már Magyarországon is egyre népszerűbb – azok számára viszont, akik házukban, garázsukban tárolják az abroncsaikat, a gumis márka összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.



– A gumiabroncsokat –5 és 25 Celsius-fok közötti átlag- hőmérsékleten, száraz és enyhén szellős helyen tároljuk. Ne legyenek kitéve közvetlen napfénynek és ózonsugárzásnak, mert ezek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a gumi tartósságára. Lehetőleg olyan helyre tegyük, ahol a levegő páratartalma nem haladja meg a 70 százalékot.



– A szabadban vagy egymásra halmozva tárolt gumik könnyen deformálódhatnak, és menet közben az autó vibrációját idézhetik elő. Ezért a felni nélküli abroncsokat vízszintesen helyezzük egymásra, ügyelve arra, hogy a „torony" maximum 1,5 méter magas legyen. A gumikat tárolhatjuk függőlegesen, felállítva is, ilyenkor azonban egy-két havonta 90 fokkal forgassuk el őket.



– Az abroncsokat lehetőleg felnire szerelve tároljuk. Ez esetben akár több is egymásra tehető, vízszintes tároláskor pedig nem szükséges rendszeresen forgatni őket. A következő gumicsere idején célszerű az abroncsok nyomását ellenőrizni – amit a szakszervizben elvégeznek helyettünk.