Tovább özönlenek az öreg importkocsik Magyarországra

Tovább nőtt a használt autók importja az első negyedévben, a Magyarországra hozott használt kocsik 61 százaléka tíz évnél idősebb volt - ismerteti a Das WeltAuto az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Januártól március végéig 39 ezer 336 használt gépkocsi érkezett az országba, 3,5 százalékkal több, mint 2018 hasonló időszakában - tájékoztatott a cég a Datahouse adatai alapján.



Tavaly a teljes évben 158 ezer 790 használt járművet hoztak be külföldről. A növekedés 2,2 százalékos volt, miután az év második felében az addigi, csaknem öt éve tartó meredek növekedés megtorpant, majd lejtmenetbe fordult a piac. A kereskedők arra számítottak, hogy az idén már mérséklődik a használt autók behozatala, remélve, hogy kevesebb ismeretlen előéletű, rossz állapotú jármű érkezik az országba.



A trend azonban változatlan - mutat rá a közlemény: az első negyedév adatai szerint az öt évnél fiatalabb járművek aránya mindössze 18 százalék volt. Viszont jócskán érkeztek 20 év fölötti autók is: közel 800 kocsi töltötte be ezt a kort, mielőtt behozták.



A magyar vevők a külföldi kínálatban leginkább az alsó-középkategória modelljeit keresték (10 ezer 405 autó), de a felső-középkategória (6929 autó) és az egyterűeké (6667 autó) szintén népszerű volt. Az idén már 270 luxusautó is érkezett az országba, közöttük 31 Tesla, négy Bentley, három Ferrari és két Lamborghini.



A Das WeltAuto a Volkswagen csoport márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használtautó-üzletága, amely 28 értékesítőhellyel rendelkezik országszerte, 2018-ban mintegy 7600 járművet adott el.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)